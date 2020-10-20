【Hololive Vtuber】SuperChat課金收入世界第一的桐生可可，因早前與赤井心分別在直播中提到「台灣」二字，被中國小粉紅炎上然後被罰停止活動三星期。近日二人終於復歸，原本想繼續「出征」攻擊可可的小粉紅，卻被各種因素弄得一敗塗地。

早前報道台灣 炎上事件簡略（知道事件可直接拉去下面）：

給未知情況的讀者說一點前事，就是月前赤井心於直播提起最多訂閱數的地區，因為提到「台灣」二字故此被小粉紅在B站炎上。之後另一天桐生可可也提到了同一事件（她的早晨節目就是會提Hololive成員的節目內容）。小粉紅認為她是故意重提的，故此對可可怒不可遏（事實上是中國禁了YouTube，所以榜上沒有中國內地）。

只是在直播時提到台灣就引發軒然大波，事實上界定的是 YouTube Analytics....

營運方面也以二人公開了YouTube後台情報的理由，而進行三星期停止活動處罰，面對內地觀眾的營運則出公告說堅決維護一中原則（後來又被日方因版本有誤而道歉）。簡單而言就是息事寧人，營運及二人之前亦已在Twitter道歉，可是國內小粉紅仍不滿足，誓要弄得可可至死方休，還有人向她本人發死亡恐嚇。然後就終於來到了她復歸之日…

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