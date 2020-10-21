【柯南邪神像】江山代有才人出，每年總有新一代的邪神（超崩壞模型）加入，今次就輪到日本長期大熱的《名偵探柯南》雪花球模型。付上一萬元日圓及訂購了一年，等到的竟是邪神像，真的苦了一些赤井秀一及安室透的太太們。