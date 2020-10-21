撰文：賴浩然
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【柯南邪神像】江山代有才人出，每年總有新一代的邪神（超崩壞模型）加入，今次就輪到日本長期大熱的《名偵探柯南》雪花球模型。付上一萬元日圓及訂購了一年，等到的竟是邪神像，真的苦了一些赤井秀一及安室透的太太們。
柯南兩名男神，赤井秀一與安室透已是不少太太心中的CP，相當多同人本本（@GA/SYT）
👇👇名偵探柯南邪神像 赤井秀一／安室透雪花球👇👇
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一萬日圓買邪神也實在太過份，爆發討論後廠方SuperGroupies也立即提供退貨退款了（網頁截圖）
👇呢件怪獸賣9萬日圓？分析邪神炎柱細節👇
《鬼滅之刃 無限列車篇》電影將看到炎柱煉獄杏壽郎大顯身手，figure自然多人想買。有日本網民卻發現，網上一款杏壽郎「GK」擺設figure，完全是貨不對辦的完美案例，有留言甚至說杏壽郎被玩具界知名的邪神SABER上身：「邪神顯靈呀！」
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😅不能只有我看到，網民提供更多崩壞玩具邪神照😆
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邪神Saber及更多相片：《鬼滅》炎柱9萬円figure實物樣衰如邪神Saber 即睇崩壞玩具圖鑑
👇同場加映：EVA新劇場版Final新片訊息量大仔細睇👇
【EVA 新世紀福音戰士 新劇情版】原定在2020年6月27日上映的EVA新劇場版《│▌》（終章／Final），因疫情關一再延期，近日終於公布新預告，並確定2021年1月23日上映。今次釋出新預告片全部是新畫面，信息量巨大！
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影片連結：EVA新劇場版Final上映日確定 新預告片信息量大 白色戰鬥服搶鏡