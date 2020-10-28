【PS5 YouTube高清開箱片】PS5上市在即，全球機迷引頸以待，YouTube亦陸續有開箱片曝光。YouTuber「Marques Brownlee」就率先開箱披露PS5實機外觀，都算有驚喜位？

PS5開箱！Marques Brownlee都算是全球第一批公開做PS5開箱的YouTuber。12分鐘左右的片段， Brownlee叫做簡單展示了PlayStation 5主機和輔助工具的外觀，此外就未有甚麼功能示範了。點都好，只看外表PS5都夠精彩有驚喜，即睇：

YouTuber「Marques Brownlee」就率先開箱披露PS5實機外觀，都算有驚喜位？（YouTube截圖）

👇👇👇PS5初步開箱！點圖放大睇主機外觀👇👇👇

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打平來睇，PS5看起來不像那麼大部，但直擺的話，PS5是非同少可地大部！令人驚奇！不信就睇下實機比例：

👇👇👇PS5打直擺超巨型！點圖放大睇PS5跟PS4、XBox Series X及S體積高度比較！👇👇👇

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PS5打平橫擺其實是有點不平穩的。Brownlee從線材盒找到了一塊黑色圓盤，居然是個穩定器？

👇👇👇PS5打橫平放方式大有學問！點圖放大睇專用基底座點用點安裝！👇👇👇

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PS5手掣正式名稱叫做「DualSense 無線控制器」。起先記者以為會很大隻，但開箱片所見並非比上代DualShock 4大很多，兩者形狀線條其實差別不大，但細節位頗具玩味：

👇👇👇PS5 DualSense 手掣開箱！點圖放大睇同上代DualShock 4有乜分別👇👇👇

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👇👇👇PS5 DualSense 手掣充電座開箱👇👇👇

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Brownlee還開箱了PS5專用藍牙耳機和遊戲直播鏡頭，篇幅所限大家可看原片了解。但點都好，有個驚喜位是不得不提，就是PS5主機和DualSense手掣外殼都存在極具心思的設計細節！究竟係乜？即睇：

👇👇👇PS5主機及DualSense手掣外殼暗藏超驚人細節！👇👇👇

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資料來源：YouTube Marques Brownlee

同場加映：鬼滅之刃 x 高達模型Fans魔改合集

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（香港01美術部製圖）

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👇👇👇禰豆子 x HG Petit'gguy小熊霸改造過程👇👇👇

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