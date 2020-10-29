《鬼滅之刃》其中一大成功位，就是炭治郎帥氣的「水之呼吸」劍法，成功俘虜了小朋友的心。90年代小朋友會扮《龍珠》出龜波氣功，現在日本小朋友都會執起紙棒或樹枝做出「水之呼吸」。日本就有位廿四孝爸爸，食腦地以3款110日圓店小物，Low-Cost自製「日輪刀」，成本330日圓效果超正！兩日獲得了13萬讚好！

爸爸一代扮龜波氣功，現在的小朋友就扮水之呼吸！（《鬼滅之刃》動畫版插畫）

台灣的小朋友，也會買軟膠忍者刀扮鬼滅，店家還教大家分顏色，最好笑係彩色＝隨便呼吸。（網上圖片）

👇👇點擊圖片看教學，330日圓自製水之呼吸日輪刀👇👇

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熊本熊Cos腩肉版炭治郎玩埋一份！👍👍

《鬼滅》作者吾峠呼世晴為福岡人，「熊本熊 Kumamon」也配合宣傳，拍了一輯相cosplay腩肉版炭治郎撐九州同鄉，他更在fb上表示要修練「熊之呼吸」！

跟劍術高手學水平斬姿勢🗡️🗡️

另外，又有日本人超認真的找劍術高手，研究水之呼吸劍招。專家表示炭治郎招式大多數要飛上半空，不太可行，但有些簡單的劍法，其實用來裝裝樣子影Cosplay相都值得一睇。

同場加映：衛詩雅Low-Cost扮禰豆子造型可愛👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》日本大熱，港星衛詩雅趁熱鬧cosplay 女角禰豆子；21號晚IG出圖，可愛造型即賺1.6萬 like，另外，更有日本「男星」cosplay肥腩炭治郎撐《鬼滅》

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同場加映：禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？👇 👇

鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

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