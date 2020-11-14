最近全球的電影話題中心絕對非《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》莫屬，雖然漫畫已經於今年五月時正式完結，不過最近乘著電影版上映和各種聯名商品推出的熱潮，氣勢可說是不減反增！而最近更是有消息透露，日本最大的電影公司「Toho 東寶株式會社」將會翻拍《鬼滅之刃》真人版，而日媒《週刊女性PRIME》也刊登了一份夢幻的選角預測名單，各個都是一線明星，讓所有粉絲很是期待！

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這次的真人版電影若是成真，預計又會形成新的一波《鬼滅》風潮，超強漫畫加上強大演員陣容，說是年度最強動畫都不為過。目前這份選角名單還只能算是份期望名單，正式人選官方都尚未定案，後續若有最新消息會再隨時為大家更新！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：真人版電影即將登場？！《鬼滅之刃》選角驚喜曝光，橋本環奈、石原聰美、福山雅治等一線影星打造黃金陣容！】