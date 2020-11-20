日本ACG文化中，貧乳可算是萌屬性之一，雖然普遍在蘿莉身上，但事實沒有年齡之分。過去很多動漫女主的人設都是貧乳，特別是日本女性聲優釘宮理惠配音的六隻蘿莉！如《旋風管家》、《零之使魔》、《灼眼的夏娜》等，原來她們的個性都會搭配其他屬性，例如毒舌、傲嬌、蘿莉，以增加魅力光環，令人留下人深刻印象。

動漫名言「貧乳是稀有價值！」，平胸不一定是煩惱，亦可以是一個優勢。坐穩女主位置不一定要爆乳，即使是貧乳都無問題，只要她們的個性吸引，就可以展現平胸萌，成為經典動漫女主！不過她們的人設加上哪些屬性，來坐穩女主位置？

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TVB藝人完全是卡通轉世！大家不妨猜猜這些卡通人物是哪一位的藝員轉世，留意最後一位，因為他竟然可以一人分飾8角！簡直是最受公認的Coser專家！

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