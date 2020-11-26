鬼滅之刃 K11期間店　10件推介筍貨　3個必影區同九柱Selfie

《鬼滅之刃 無限列車篇》在尖沙咀K11開設官方期間限定Pop-Up Store，地鋪比想像中更大，兩個合照區有足夠距離，相信到場者不會迫到背撞背。九柱的立板並不是戲院內那些紙板，跟足1：1設定身高！（點擊入圖輯睇睇model跟岩柱selfie就明）！

iPhone X0.5廣角鏡也無法一鏡拍盡的10米長九柱合照區！（鍾世傑攝）

（鍾世傑攝）

場內有多個打卡位，包括10米長鬼殺隊「九柱」1:1 打卡牆，可以跟「岩、戀、風、蟲、炎、水、蛇、霞、音」九柱角色合照。另外還有四位主角的合照區、「動畫精彩回顧區」等等。

大哥沒有輸！！！來跟炎柱合照吧！🙏

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場內貨品近百款．推介10款必買筍貨😍

場內的原裝精品由木棉花製作，台版夠抵最適合學生fans。大人可以買壽屋、BANDAI玩具figure，後者買2隻仲送限定紀念品。

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K11《鬼滅之刃》期間限定店 開放日期：2020年11月27日至2021年1月10日 開放時間：上午11時至下午10時 地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館

鋪頭位於地面，近亮視點及周大福。（鍾世傑 攝）

👇點擊睇！禰豆子 戀柱等角色聲優素顏照😍

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想睇蟲柱真身及全24位聲優素顏照？鬼滅禰豆子/胡蝶忍配音員化妝前後兩個樣？24位女聲優素顏照曝光

同場加映：本田翼直播撐《鬼滅》牽強理由踩《海賊王 One Piece》

日本女演員本田翼在直播中說《鬼滅之刀》及《咒術迴戰》易睇易明，暗踩《海賊王 One Piece》太複雜？

真相出人意表：本田翼直播盲撐《鬼滅》 二個牽強理由狂踩《海賊王 One Piece》

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繼《鬼滅之刃 無限列車篇》後《新世紀EVA 新劇場版：終》來年也在香港上映，兩作品的展覽正於旺角舉行，場內有2米4初號機，還可購物換九柱紀念品！

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