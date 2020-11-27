【手遊快評師】近期手機遊戲 App《Sumikkogurashi Farm》成為很多女生的熱門手遊！玩法與《牧場物語》相似，由角落生物當起農夫，要培育各種農作物，製作牠們喜歡的點心，完成訂單。玩家們就可以與角落生物的可愛角色，例如炸蝦、炸豬扒、北極熊、貓咪、企鵝一同經營農場，體驗休閒的農場生活，相當治癒！

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇👇《角落生物農場》手遊快評👇👇👇

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《角落生物農場》的可愛服裝一定要抽蛋抽出來！（Twitter@sumikko_farm）

角落生物為何會在農場工作？其實《角落生物農場》遊戲開始之前，就有個開場故事，講解過牠們工作的因由了。故事畫面不但只可愛而且相當治癒，好萌喔！

👇👇👇為何角落生物會經營農場？👇👇👇

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《角落生物農場》LEVEL愈高，愈多高級裝飾品！（Twitter@sumikko_farm）

雖然《角落生物農場》玩法簡單，讓玩家很快就上手，不過想在短時間升LEVEL、獲得美美的裝飾物或是找出隱藏了的角落生物就絕不簡單！大家不妨看看這6招的秘技！

👇👇👇6招經營秘技👇👇👇

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同場加映：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面

Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7招手機美化術【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上只是部分美化Widget的方法！想知道尚有哪些必備App？請觀看完整全文：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面