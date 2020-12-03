【PS4/PS5/Switch芬尼克斯傳說攻略Immortals Fenyx Rising】最近一兩個月的Ubisoft十分強檔，先後有Watch Dogs、刺客教條維京紀元兩隻大作推出，然後現在又有這隻被人稱為「Ubi薩爾達」的《芬尼克斯傳說》推出，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供本作的戰鬥系統心得及推薦技能。

雖然《芬尼克斯傳說》在推出前大多被人戲稱為「Ubi薩爾達」，不過實際玩起來戰鬥系統其實和《伊蘇》系列較為接近，都是可任意取消和連技、速度較高的戰鬥，而強敵則大多有霸體及大範圍攻擊，不讓玩家無限爽連，亦有時下動作遊戲必備的極限閃避、Just Guard等等。而戰鬥以外更多的是解謎，以至於想說解puzzle才是本作的核心，戰鬥只是附帶的...

按圖放大芬尼克斯傳說戰鬥心得及必學技能👇👇

+ 14 + 14 + 14

至於各種puzzle謎題的解法請見另文攻略：

PS4/PS5/NS芬尼克斯傳說攻略｜各種puzzle謎題機關解法

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

+ 3 + 3 + 3

詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？