【VTuber／Virtual YouTuber／虛擬YouTuber】雖然VTuber在多年前已開始出現，但在直到最近一兩年才算是爆發性爆紅，而2020年更是VTuber發展一大躍進的一年，不論人氣、知名度、觀看人數和吸金量都屢創新高。最近就有網站統計了今年VTuber的收入，原來很多已超越了日本現時最紅的神級Cosplayer「enako」！

Vtuber指以虛擬形像在網路進行影片創作或直播等娛樂活動的內容創作者。VTuber的收入除了靠YouTube內建廣告或自行接洽廣告（即所謂「工商」）之外，很大程度上是靠由觀眾直接付錢給VTuber的「Superchat」（超級留言）。

2020年是VTuber大豐收的一年，以Superchat收入計算，有許多VTuber的收入比神級Cosplayer「enako」還要多！以下整理了VTuber Superchat吸金排行榜30強。

另外本文也會簡單介紹幾個特別有名的VTuber的趣聞，希望能讓未接觸過VTuber的人稍稍理解VTuber的有趣之處。

按圖放大2020年VTuber Superchat吸金排行榜30強：

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按圖放大睇3大吸金Vtuber趣聞簡介

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《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房超越《千與千尋》成為日本史上票房第一，TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

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