經典老遊戲除了能夠為玩家們帶來濃厚的懷舊情懷以外，偶爾還會出現一些意想不到的驚喜。許多遊戲開發商喜歡在旗下作品中隱藏各種蒐藏品、彩蛋等著玩家發掘，但有時候這些隱藏內容也會出現一藏就是好幾十年的狀況。就在最近，有玩家在 1996 年推出的《街頭霸王Zero 2》（Street Fighter Alpha 2）超任版中挖出一個過去從未被發現的作弊碼。

《街頭霸王Zero 2》是《街頭霸王2》為了當時的超級任天堂主機量身打造的 16 位元移植版本，而超任也是第一台導入街機遊戲的家用主機，讓玩家們可以不必花費大量的硬幣就能在家與朋友體驗最即時的格鬥對戰。雖然「有史以來最暢銷格鬥遊戲」的頭銜已經在 2019 年正式被《任天堂超級大亂鬥 特別版》拿下，但《街頭霸王2》至今仍然維持著相當驚人的知名度。而當這個神祕的「作弊碼」在時隔 25 年後終於被發現後，也在玩家社群間引起了不小的討論。

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對於《街頭霸王》系列的玩家來說，「豪鬼」早已成為了系列最具代表性的角色之一。來自 Zeldix 論壇的程式設計師 Gizaha 深入分析了《街頭霸王Zero 2》的編碼，並展開一連串的逆向工程，就在瀏覽這款遊戲的基本編碼內容時，Gizaha 發現了一個可以讓遊戲的隱藏 Boss「真豪鬼」成為可遊玩角色的作弊碼！

印象來說，遊戲的作弊內容往往隱藏在遊戲指令控制台中，而在古早的街機時代，玩家能夠透過輸入特定的名稱或是按鍵組合開啟一些作弊類的隱藏內容。就以《真人快打3》（Mortal Kombat 3） 街機版為例，玩家在輸入了一串由 27 個按鍵組成的密碼後就能開啟隱藏選單。

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根據 Gizaha 的發現，當玩家通關了《街頭霸王Zero 2》的街機模式並達到了新的高分紀錄後，玩家必須要在分數紀錄選單輸入「KAJ」這個名稱，接著在遊戲回到標題畫面後，按住插在「第二玩家」插槽控制器上的 L、X、Y 以及 Start 鍵，並同時使用「第一玩家」選擇「對戰模式」，如果玩家在壓住 Start 時選擇豪鬼的話，就能夠遊玩隱藏的「真豪鬼」。當豪鬼的衣服顏色出現變化，就代表玩家已經成功啟動了這個隱藏的作弊碼！雖然說，移植在PS跟SS版本就可以在角色選單中叫出真豪鬼，不過超任版本可是第一次。

《街頭霸王Zero 2》能夠操控真豪鬼的作弊碼成為了讓玩家們花費了數十年才找到的遊戲彩蛋，這也不禁讓許多玩家開始好奇，這些古早的遊戲究竟還隱藏著多少秘密，至今還沒有被任何人發掘呢？

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