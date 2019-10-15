【街頭霸王】經典必殺技變笑料　天后Kylie美貌令人難忘

日本CAPCOM公司製作的格鬥遊戲《街頭霸王》（Street Fighter），於上世紀80年代面世後風摩全球，更衍生出多部影視作品。 當中最為人所熟悉的，要數1994年上映的同名電影，事隔25年再看片中出現的三流特技及核突化妝，不失為一個有趣的集體回憶。

阿Ken與阿隆變成配角。（影片截圖）

《街頭霸王》由著名編劇Steven E. de Souza執導，集合當年人氣高企的動作明星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）、澳洲天后Kylie Minogue及華裔女星溫明娜等陣容。故事重心在尚格雲頓飾演的「軍佬」Colonel Guile身上，他跟Kylie Minogue飾演的Cammy率領聯軍部隊，對抗「將軍」Bison帶領的邪惡軍團，途中「春麗」、「阿隆」、「Ken」等角色相繼加入。

別以為春麗會使出百裂腳，其實只係起飛腳。（電影劇照）

重溫電影精彩場面

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相信玩過《街頭霸王》的觀眾，欣賞電影時都會期待各大角色使出必殺技，例如波動拳、「席席Bird極」龍卷旋風腳及百裂腳等。不過這部戲實質講多過做，不單沒有必殺技出現，等到最後10分鐘才有較激烈的對打場面，可是當年的電腦特技實在不敢恭維，拍出來實在得啖笑，而特技化妝亦同樣劣質，當中半人半獸的角色「Blanka」的妝容醜得令人汗顏。

Kylie Minogue的Cammy造型相當神似！（電影劇照、網上圖片）

點擊下圖欣賞Kylie Minogue的美艷造型

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不過，正所謂爛到盡頭便是Cult，今時今日重溫這部作品，為劇組的大膽與勇氣感到佩服，雖然製作不夠精良，但並非全無娛樂性，加上有美女Kylie Minogue坐鎮，她的造型可謂最貼近原著的，而當年26歲的她正是顏值高峰期，難怪尚格雲頓都為她傾倒，曾秘密展開追求。