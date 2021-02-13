撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-13 09:00

【數碼女神】《鍊金工房 Online》這款改篇自同系列「アトリエシリーズ」育成RPG的中文化手遊，原來還有香港區官方Coser！Silver扮演真人版萊莎，服飾跟足原作，人靚之餘取景也很有原作風味，更重要是招牌大腿位看落也彈力十足，治療度爆燈！

😍 不知大家又覺得跟GAME內的萊莎有幾成似？ 😍

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引延了解《鍊金工房 Online》手機遊戲

遊戲官方香港網頁：（連結） Silver個人IG：（連結）

👇同場睇埋日版：伊織萌 X 萊莎鍊金工房真人化美圖👇

😍各有各正，你問喜歡哪位？我說WHY NOT BOTH！

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👇同場睇：超靚1比1等身大萊莎 大腿鍊金術士逐點睇👇

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生產過程：萊莎鍊金術士1比1等身大Figure商品化靚圖 想抱大腿回家要6位數

同場加映：【Gundam x 暗黑Stephy】吉澤明步高達模型終完成

吉澤明步終於完成她的處女作「HG 1/144 RX-78-2 高達GTO版」，今次的影片更多細心位及笑位，明步更示範「Ｍ字開脚」

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