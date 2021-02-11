Super Mario 3D World 攻略｜開局無限生命　極速1UP三分鐘1110命

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【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）單人不算難玩，不過如果4打的話場面混亂，總會有不擅長動作遊戲的朋友不斷死扣命。以下就提供一個遊戲開局，已可超簡單極速做到無限命（1110命，可隨時回去補）的方法，用了後就算狂死都不怕GAMEOVER。

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