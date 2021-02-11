撰文：賴浩然
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【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）單人不算難玩，不過如果4打的話場面混亂，總會有不擅長動作遊戲的朋友不斷死扣命。以下就提供一個遊戲開局，已可超簡單極速做到無限命（1110命，可隨時回去補）的方法，用了後就算狂死都不怕GAMEOVER。
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【Hololive VTuber】桃鈴ねね（Nene／桃鈴音音）作為5期生的橙色擔當，一身中華娘的裝扮，但一直以來的直播內容都沒中華元素。隨著Hololive的公司Cover撤出中國市場，Nene也終於在近日發表全新衣裝，完全去中國化，網民都普遍讚好：
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