手遊《薑餅人王國》攻略　首抽推薦+開局即取40抽方法+拓荒心得

遊戲動漫
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【薑餅人王國／手遊／Android／iOS／首抽／攻略】由全球下載數超過1億次的手機遊戲《跑跑薑餅人》世界觀衍生的RPG遊戲《薑餅人王國》已經推出，本作在手機遊戲而言開荒難度較高，以下為首抽角色推薦及開荒心得。

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【碧藍檔案／Blue Archive／手遊／Android／iOS】由製作人氣手遊《碧藍航線》的Yostar公司推出的新作手機遊戲《ブルーアーカイブ》（碧藍檔案／Blue Archive）日版已經推出，以下為遊戲簡介、首抽推薦及新手上路須知。

**注意現時已不需VPN亦可正常進入遊戲

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更多心得睇全文：手遊｜碧藍檔案Blue Archive新手攻略　首抽角色／開荒組隊心得

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【手遊／勇者鬥惡龍戰略指揮家／Dragon Quest Tact 】日本國民級RPG遊戲《勇者鬥惡龍》的衍生手機遊戲《勇者鬥惡龍戰略指揮家》中文版已經推出，以下為快刷首抽方法、開局推薦及遊戲開荒重點。

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首抽推薦怪物睇全文：手遊｜《勇者鬥惡龍戰略指揮家》新手攻略　無限刷首抽+開局推薦

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【轉生成為史萊姆／手遊】由人氣輕小說、動畫改編的手機遊戲《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》已上架營運，以下為遊戲首抽推薦及開局快速取30抽方法。

關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王

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睇全文：手遊《轉生成為史萊姆：魔物之王》首抽推薦　教你開局快速取30抽

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👇同場加映：2021年1月新番5ch評價排名　32作品4部Rank S必睇👇

2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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詳細文章：2021年1月新番｜5ch論壇評32部作品　進擊的巨人等4部Rank S必看

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