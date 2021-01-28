撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-01-28 17:33

咒術迴戰動畫開播後人氣持續凌厲，除了被指承繼鬼滅，漫畫最近更爆升2.9倍銷量突破了2500萬本。不過作品大紅也很易被人找錯處惹來爭議。有韓國網民便發現約半年前的集數中，有一幕術式名為「神風」更是自殺式攻擊，立即變成了炎上事件。

👇咒術迴戰神風炎上事件3個關鍵位 + 日韓網民毒舌留言👇

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👇咒術迴戰爆紅原因之一：五条悟白髮碧眼超犯規👇

在目前播映的集數中，呼聲最高的肯定是五条悟脫下面罩的第7集，這集播出後，各大社群都可以看到老師的盛世美顏，白髮、白睫毛配上碧藍寶石眼的設定，發芬。

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👇馬來西亞神級 Cosplayer Hakken 八犬 Cos 五条悟👇

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👇同場加映：東雲うみ 羊毛針氈 紅渣古鼠車車👇

【紅渣古天竺鼠車車】寫真偶像東雲うみ在YouTube砌高達Gunpla打響了名堂，性感之餘又有真材實料（指砌高達），該影片已破200萬點擊。她原來亦是羊毛針氈手工藝的愛好者，隨著天竺鼠車車大熱，今次更落手示範針氈一架馬沙專用型天竺鼠車車。

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👇東雲うみ美人靚相集👇

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