撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-02-17 21:48

【Valheim／Steam／瓦爾海姆／】Steam遊戲《Valheim》瓦爾海姆最近一星期超級爆紅，作品已賣超過200萬套，在Steam的線上遊玩人數甚至超越了《GTA V》和《Apex Legends》。快快搵齊三五知幾一齊來做維京人吧！

《Valheim》：沙盒+Dark Souls

《Valheim》基本上可以用「加入Dark Souls戰鬥系統的Minecraft」來形容：玩家扮演一個被召喚至瓦爾海姆的維京戰士（或者說奴工比較貼切），在荒島般的瓦爾海姆中收集資源求生，然後製造裝備打倒各個Boss。

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抵死物理引擎 起屋整地夠硬核

遊戲的物理引擎是本作一大趣味來源，不時會有一些因物理效果而引發的攪笑場面；例如劈樹，玩家可以利用樹木倒下來的慣性來壓倒其他樹木，從而一口氣收獲大量木材。

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便利簡易連機成就精神時光屋

本作的連機方法相當友善，只要簡單創立好角色後便可以在遊戲中經Steam好友進入朋友的世界一起遊玩，最多可以10個人一起在同一個世界中冒險。

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作為沙盒遊戲加上仍是early access早期，《Valheim》的教學和提示不太足夠，剛開始的玩家可能會感到無所適從不知道要做什麼才好。以下請見另文新手上路開荒攻略。

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全文請見另文：

《Valheim》新手上路攻略 開荒心得 早期必整裝備 輕鬆殺1王方法

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2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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