撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-21 07:00

鬼滅／咒術迴戰動漫便當！日本動漫便當都看得多，但可以看到可愛的小妹妹親口吃的動漫角色便當就真是非常少。日本「家政婦のムダゾノ」（ IG @ kaseifu_mudazono ）由2015年起多年來，幾乎每星期都製作非常像真的動漫角色便當給動漫fans的小女兒Umi（うみ），認真幸福呢。

近年很多日本廿四孝母親，為了吸引子女願意吃完整個便當，不惜將便當裝飾成不同的動漫角色便當，吸引小朋友的興趣。而「家政婦のムダゾノ」自小女兒（三女）Umi（うみ）出世後，便在IG上分享她每星期製作的動漫角色便當。

由早期的迪士尼角色為主，後期就連不少熟悉的動漫角色，如One Piece的路飛、JoJo、Sanrio等可愛角色等！近年女兒更成為《鬼滅之刃》的fans，因而可以見到非常多鬼滅角色便當！

除了鬼滅之外，家政婦のムダゾノ還製作過很多不同動漫角色便當。（圖片來源：IG ＠kaseifu_mudazono）

👇👇即睇近年人氣動漫角色便當，《鬼滅》、《咒術迴戰》等都有，每一款都非常吸引，很想吃呢！👇👇

+ 42 + 42 + 42

👇👇看看「家政婦のムダゾ」小女兒Umi（うみ）的可愛近照👇👇

+ 15 + 15 + 15

👇👇即睇「家政婦のムダゾ」近6年以來其他不同動漫便當👇👇

+ 280 + 280 + 280

同場加映：《鬼滅》聲優早前試玩了PS5／PS4格鬥遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》（鬼滅の刃ヒノカミ血風譚），當中的過程超搞笑，兩大聲優竟然因為爭用禰豆子而鬧翻？一起看看發生什麼事。

👇👇點擊圖片放大看發生什麼事？👇👇

+ 32 + 32 + 32

睇全文 👉《鬼滅之刃火之神血風譚》試玩 炭治郎、善逸聲優爭禰豆子鬧翻？

同場加映：《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」繼續由ufotable幽浮社製作，新預告片已公開！新篇主力「音柱宇髓天元」有張超華麗新插畫，而新敵人上弦之六，更首度在動畫版霸氣現身！

PV截圖一覽👇

+ 9 + 9 + 9

即睇《鬼滅之刃》第二季遊郭篇3大看點 👉《鬼滅之刃》第二季遊郭篇教壞細路？上弦之六風月背景家長難接受