撰文： 外鄉人 最後更新日期： 2021-02-20 07:00

【PlayStation／PS1】初代PlayStation在1994年推出，數數原來已經27個年頭了。累計銷量超過1億台的PlayStation有大量經典遊戲，最近就有日本網站舉行投票選出「最想重製的PS1遊戲」。

固然有許多名作上榜，不過也有不少是在香港較為冷門、少人認識的隱之名作。如果這些舊遊戲真的可以重製，讓老機迷以新畫面技術重溫舊夢，同時讓較年輕的機迷得以接觸舊時名作，當然是一件美事。

按圖放大看：日本網民票選最想重製的PS1遊戲Top15👇👇

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2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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