撰文： 外鄉人 最後更新日期： 2021-02-26 07:13

【高達／Gundam】高達系列歷史超過40年，登場機體多不勝數，除了擔當主角機的高達之外，各種由敵方駕駛、高達以外的機體MS亦是深入民心。最近就有日本網上投票選出「最型敵方機體」。

值得一提今次投票有多部《機動戰士V GUNDAM》V高達的機體上榜，V高達系列在香港的人氣不算很高，不過其機設在高達系列中亦算得上是獨特；用在敵機可能反而構成別具一格的魅力吧。

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2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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