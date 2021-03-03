撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-03 18:48

3月份Netflix有不少好戲上架，例如《摩門教謀殺案》、《喜歡的話請響鈴：第 2 季》，令不少人非常期待。不過也有好作品同時要離開Netflix，包括輕小說改編動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》和台灣大熱醫療劇《麻醉風暴》，有興趣的話不要錯過！

Netflix最近越來越多好戲上映，因此也越來越多好作品會即將下架。近年最受歡迎的異世界動畫之一《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》，經典拳擊運動番《第一神拳》，亦有揭露台灣醫療系統人手不足的困境《麻醉風暴》等都會準備在3月份陸續下架，想重溫的朋友記得看下面內容留意下架日子了！

👇👇【點圖放大睇】Netflix 3月份8套下架作品👇👇

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同場加映：NETFLIX香港區｜54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

NETFLIX經常上架多套日本動畫電影，不過並非每部作品都在首頁呈現，即使是分類選單都未必顯示！《香港01》科技玩物記者就搜羅香港區的NETFLIX影片庫，找出54套日本動畫的電影、劇場版、吉卜力作品，並定期更新清單，方便大家煲動畫！

👇🏻👇🏻👇🏻人氣日本動畫電影、劇場版（2月更新）【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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睇埋Netflix有咩吉卜力工作室出品，瀏覽全文：NETFLIX香港區｜54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

同場加映：2021 Netflix必睇20套原創電影 死侍+神奇女俠士合演Red Notice

串流影音平台Netflix近日公布了2020全年的總訂戶人數，疫情下多了人留在家中娛樂，使上年的訂閱用戶激增3700萬人，現時總訂閱用戶已破2億人。繼上年有《今際之國的有栖》、《Sweet Home》等人氣作品，2021年Netflix亦宣布將會每個星期上映一套電影，而且全部都是荷里活演員，陣容認真強大！

👇👇【點圖放大睇】2021年有邊20套Netflix原創電影值得推薦？👇👇

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睇埋Netflix有咩其他必睇原創電影，瀏覽全文：2021 Netflix必睇20套原創電影 死侍+神奇女俠士合演Red Notice

同場加映：Netflix避雷必裝2個Chrome插件睇IMDb評分 附3個實用插件推薦

港人放假在家最喜歡煲劇，如果遇上劇荒，你又點樣係茫茫大海中找好劇出嚟？相信大家一般會在Netflix推薦的劇單上觀看預告片，看到好像不錯的作品後就開始觀看，不過咁做很多時又會在看下去後才發現不喜歡。想在Netflix看劇避免「中伏」，有些小技巧可以學習，下面就介紹兩個睇Netflix必用的評分工具。

👇👇【點圖放大睇】Netflix 2大評分工具，教你避開爛劇👇👇

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作為Netflix劇迷，一定要學埋另外3個Chrome擴充軟件，即睇全文：Netflix避雷必裝2個Chrome插件睇IMDb評分 附3個實用插件推薦

同場加映：Zoom開會同時Netflix煲劇教學 Hangouts插件完美隱藏電影視窗

打工仔返工時劇癮起，當然想即刻偷下空閒時間煲劇。不過返工光明正大咁煲劇，畀老細見到就唔好啦。想係公司偷偷地煲劇，不妨試下用Chrome嘅擴充插件「Netflix Hangouts」，將睇劇嘅視窗完美隱藏，咁就可以安心睇Netflix啦！

👇👇【點圖放大睇】打工仔扮工一定要識點用插件偷睇Netflix👇👇

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打工仔點可以唔知點樣偷雞係辦公室煲劇呢！即睇全文：Zoom開會同時Netflix煲劇教學 Hangouts插件完美隱藏電影視窗