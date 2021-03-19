正義聯盟導演版｜HotToys Knightmare蝙蝠俠+黑衫版超人套裝現身

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

正義聯盟導演版《Justice League》（JL）查克史奈德／Zack Snyder Cut (薩克薛達之正義聯盟)4 小時加長版已在HBO Max上架！網民好評連連！最叻出超級英雄1/6 figure 的 HotToys（HT），就將曾炒至5千港元的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》Knightmare Batman復刻，加上HT從未生產過12吋的黑衫超人 Superman Black Suit，兩隻加起來還比炒價Batman便宜，真玩家福音。

兩款figure各附Justice League 圖案display stand，套裝發售，不設獨立生產。

即睇JL雙雄figure各種細節圖片（點圖放大）👇👇

+17
+17
+17

零售價：$3,280一對 預訂價：$3,200一對

預訂價(Toy Hunters VIP)：$3,020

預訂價(Secret Base會員)：$3,090

🤑🤑 同場睇：15隻正義聯盟HT figure邊隻最好炒？🤑🤑

+9
+9
+9

（所有炒價只供參考）

這幾位排隊等出！一位主角4年前慘被取消資格……😂😂

同場加映：20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好👇👇

高達模型玩家在fb貼文，表示有20多盒高達模型（包括RG款式）可在天盛苑C座地面免費任拎，希望有同好收留，大批網民替樓主可惜。

其他款式真身，請點擊看全文：20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好　天水圍準爸爸割愛連RG都送

同場加映：正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG

SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！

+6
+6
+6

其他款式請點擊原文收看：SD高達模型MEGA BOX展覽　正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG

高達之父富野大暴走　嘲《馬沙之反擊》無聊　One Piece也中槍？
進擊的巨人138 期　網民翻查第1話神秘數字　早為12年後埋伏線
MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱　PB網店限定多色成型武器齊
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。