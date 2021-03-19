正義聯盟導演版《Justice League》（JL）查克史奈德／Zack Snyder Cut (薩克薛達之正義聯盟)4 小時加長版已在HBO Max上架！網民好評連連！最叻出超級英雄1/6 figure 的 HotToys（HT），就將曾炒至5千港元的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》Knightmare Batman復刻，加上HT從未生產過12吋的黑衫超人 Superman Black Suit，兩隻加起來還比炒價Batman便宜，真玩家福音。