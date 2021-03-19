撰文：長濱睡睡
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正義聯盟導演版《Justice League》（JL）查克史奈德／Zack Snyder Cut (薩克薛達之正義聯盟)4 小時加長版已在HBO Max上架！網民好評連連！最叻出超級英雄1/6 figure 的 HotToys（HT），就將曾炒至5千港元的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》Knightmare Batman復刻，加上HT從未生產過12吋的黑衫超人 Superman Black Suit，兩隻加起來還比炒價Batman便宜，真玩家福音。
兩款figure各附Justice League 圖案display stand，套裝發售，不設獨立生產。
即睇JL雙雄figure各種細節圖片（點圖放大）👇👇
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零售價：$3,280一對 預訂價：$3,200一對
預訂價(Toy Hunters VIP)：$3,020
預訂價(Secret Base會員)：$3,090
🤑🤑 同場睇：15隻正義聯盟HT figure邊隻最好炒？🤑🤑
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（所有炒價只供參考）
這幾位排隊等出！一位主角4年前慘被取消資格……😂😂
同場加映：20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好👇👇
高達模型玩家在fb貼文，表示有20多盒高達模型（包括RG款式）可在天盛苑C座地面免費任拎，希望有同好收留，大批網民替樓主可惜。
其他款式真身，請點擊看全文：20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好 天水圍準爸爸割愛連RG都送
同場加映：正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG
SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！
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其他款式請點擊原文收看：SD高達模型MEGA BOX展覽 正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG