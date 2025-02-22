太古城中心2期，正舉行萬代超合金50週年展「TAMASHII NATIONS CHOGOKIN 50TH FIGURE FES」，有成層樓咁高鐵甲萬能俠胸像打卡位，過百款超合金、Metal Build系列重金屬機械人展品畀你影。當然還有期間限定店發售各種限定版Metal Build及超合金魂限定版！



50年不倒鐵之城｜超合金玩具系列

BANDAI為紀念「超合金」玩具系列誕生50年，於港島區太古城中心2期舉行超大型展覽「CHOGOKIN 50TH」超合金50週年展！大門口有成層樓咁高的「CHOGOKIN 50TH」logo鐵甲萬能俠胸像，打卡超震撼！而場內除了1974年原版鐵甲萬能俠玩具，還有歷年各版本的超合金魂鐵甲萬能俠，以至BANDAI其他有使用合金元素的玩具展品（如Metal Build、Metal Robot魂、DX超合金、解體匠機等等），如果逐隻慢慢影，可以玩足一日！

𝗧𝗔𝗠𝗔𝗦𝗛𝗜𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗚𝗢𝗞𝗜𝗡 𝟱𝟬𝗧𝗛 𝗙𝗜𝗚𝗨𝗥𝗘 𝗙𝗘𝗦

日期：2025年2月22日（星期六）至3月23日（星期日）

營業時間：星期一至五：12:00 – 21:00／星期六及日：11:00 – 21:00

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

直擊太古城超合金50週年展｜萬能俠胸像、搶Metal Build解體匠機

甚至是超合金？

1974年，世界面臨石油危機，各國紛紛減少使用石油副產品塑膠，日本一家小型玩具廠Popy（後來被BANDAI收購）就想出用壓鑄亞鉛合金去製作金屬玩具，而當時正好流行永井豪的《鐵甲萬能俠》，就達成合作以故事中無堅不摧、刀劍不合的「超合金Z」為名，推出史上首款「超合金 鐵甲萬能俠」，此後50年來不斷推陳出新改款再版，「侵略」各位大小朋友的荷包。

史上首款「超合金 鐵甲萬能俠」

「超合金 鐵甲萬能俠」也分為很多版本，第1期型心口沒有飛彈，到後來才追加入去。而展覽內將可以睇到多個版本，以至「鐵甲萬能俠2號」、「朋友號」、「金鷹號」、兜甲兒電單車」等超合金真品。以各不同版本（包括美版）包裝盒，非常珍貴！

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由超合金進化至超合金魂

超合金在1997年大翻新，推出「Soul of Chogokin 超合金魂」，重新製作各款經典機械人角色玩具，場內有多款新新舊舊（原版／DC版／匠進版）萬能俠合金玩具任你影。

場內有多款新新舊舊（原版／DC版／匠進版）萬能俠合金玩具任你影

超級系玩具展品

除了永井豪、石川賢的萬能俠，還有很多超級系機械人的超合金玩具展出，包括日本都少見的《機戰OG》虎龍王初辦！即將發售的50周年電鍍版《六神合體」等等。

《機戰OG》虎龍王初辦

50周年電鍍版《六神合體」GX-40SP

50周年電鍍版《六神合體」GX-40SP

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真實系玩具展品

只展出懷舊玩具，很難吸引年輕玩家，所以展覽內也包括了其他BANDAI 有使用合金成份的玩具系列，當然不少得Metal Build 及 Metal Build。當中最要留意是未發售的新作：MR魂GQuuuuuuX 庵野高達、Metal Build Zeta Gundam。

Metal Build Zeta Gundam

MR魂GQuuuuuuX 庵野高達

以高達、超時空要塞為首的真實系機體系列展品，包括Hi Metal R、Metal Robot魂、Metal Build、大人的超合金等等。

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其他趣味十足的另類合金玩具

另一必影是炒到飛起的Chogokin 50 Robo場內有得影又有貨賣，而且更展示了巨型放大版（未落實生產）。同場還有Hello Kitty 合金、米奇老鼠變型機、Tamagochhi變型機、紅白雪條變型機等趣味十足的另類合金玩具。

Chogokin 50 Robo場內有得影又有貨賣，而且更展示了巨型放大版（未落實生產）

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Pop Up Store 搶乜好？

場內Pop Up Store 最吸引是多款需要網上抽籤的限量版Metal Build、超合金魂玩具figure。（雖然第1輪抽籤已完，但將會再開新一輪）與此同時BANDAI也有不少日本Tamashii Nations 店鋪限定版 (Metal Build Strike／初號機)、市場罕有品（解體匠機Nu Gundam），而記者就推薦掃$300一隻的「CHOGOKIN50 ROBO」（曾炒到$800一隻），見到貨就好買！

5款要先行抽籤才能到的限定品（金色萬能俠及紅色Wing Zero可直購）

市場罕有品（解體匠機Nu Gundam）

$300一隻的「CHOGOKIN50 ROBO」（曾炒到$800一隻），見到貨就好買！

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同場睇：BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG 啟德景品展

同期在啟德站AIRSIDE有「BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG」由兩大神級動畫——《海賊王》和《火影忍者》打響頭砲，總16部作品的新品／展品任買任影。同場特設《海賊王》Gear 5 路飛及《火影忍者》的主題打卡位，影相加tag又有小紀念品，假期必去。

是次活動最吸引的限定品，依然是《少年JUMP》大前輩《龍珠》系列的模型；另外更有《週刊少年Jump》LOGO模型景品，只限於現場發售，售完即止。

《DRAGONBALL SUPER》BWFC 造形天下一武道會3的孫悟空模型（＄750)

WEEKLY SHONEN JUMP LOGO FIGURE 商品 (每款HKD 200)

DRAGONBALL Z WORLD COLLECTABLE FIGURE –DAIMATSURI SPECIAL ver. (一套兩款HKD 300)

BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG

日期：2025年2月17日（星期一） 至 3月2日（星期日）

POP UP STORE 營業時間

2月17日：18:00 - 21:00

2月18日 ~ 3月2日：11:00 - 21:00

地點：啟德AIRSIDE 2樓中庭