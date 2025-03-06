魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略，遊戲推出了一個星期，獵人們是不是已經通關上位，開始刷殊﹑機械裝﹑字條。今集 Capcom 沒有讓獵人久等，在更新上不遺餘力，早在推出前就講定魔物更新時間，近日更公布了 3 月將推出的 6 個活動任務。



3月活動任務

一如以往，Monster Hunter Wilds 在 3 月就會推出限時活動任務，讓獵人可以收集特別素材來製作活動限定的裝備，或新食材製作新的貓飯。Capcom 公布在 3 月將會在總共 6 個活動任務，而最低的承接／參加條件為 HR 9 以上，每個任務都有時限，即睇全部 6 個任務的內容。

+ 1

至於大部分獵人關心的新魔物，官方早就分享了免費大型更新的路線圖，第一次免費大型更新將會在春季推出，預計會在4～5月，已公布的會回歸的魔物是「泡狐龍」，以及更多未公開的魔物。第二次免費大型更新，即將會在夏季 7～8 月推出，同樣將會有魔物回歸，以及有多個活動任務讓獵人挑戰。