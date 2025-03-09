魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜打完白熾龍後，來到上位有更多不同的魔物等各位獵人，鎧龍﹑黑蝕龍都是畢業裝必須打的素材，即睇其素材掉落概率，「黑蝕龍的暗玉」斷尾最易拎！



護闢獸

掉落素材—下位

護闢獸的毛：目標報酬【22%】、破壞尾毛部位【100%】、破壞傷口掉落【35%】、剝取屍體【30%】

護闢獸的爪：目標報酬【13%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【15%】

護闢獸的皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【35%】

護闢獸的牙：目標報酬【15%】、剝取屍體【20%】

滋養精華：目標報酬【20%】

護闢獸的狩獵證：目標報酬【8%】

護龍的毛皮：破壞傷口掉落【12%】

護龍的血：破壞傷口掉落【8%】



掉落素材—上位

護闢獸的剛毛：目標報酬【22%】、破壞尾毛部位【100%】、破壞傷口掉落【35%】、剝取屍體【27%】

護闢獸的銳爪：目標報酬【10%】、破壞前肢部位【100%】、剝取屍體【15%】

護闢獸的上等皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

護闢獸的銳牙：目標報酬【15%】、剝取屍體【20%】

滋養精華：目標報酬【20%】

護闢獸的狩獵證S：目標報酬【8%】

獸玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】

護龍的上等毛皮：破壞傷口掉落【12%】

護龍的淨血：破壞傷口掉落【8%】



護火龍

掉落素材—下位

護火龍的翼膜：目標報酬【15%】、破壞飛翼部位【100%】、剝取屍體【22%】

護火龍的鱗：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

護火龍的尾巴：目標報酬【10%】、剝取切斷的尾巴【93%】、剝取屍體【13%】

護火龍的甲殼：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【35%】、剝取屍體【27%】

大火袋：目標報酬【20%】

護火龍的狩獵證：目標報酬【8%】

護火龍的逆鱗：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴【7%】、剝取屍體【5%】

護龍的毛皮：破壞傷口掉落【12%】

護龍的血：破壞傷口掉落【8%】



凍峰龍

掉落素材—上位

凍峰龍的凍凝殼：破壞尾巴、腰部部位【100%】、破壞露出的大凍凝殼部位【88%】、破壞傷口掉落【12%】

凍峰龍的的尖爪：目標報酬【15%】、破壞四肢部位【100%】、剝取屍體【18%】

凍峰龍的上等鱗：目標報酬【12%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

凍峰龍的層角：目標報酬【8%】、破壞凍凝殼頭部部位【100%】、剝取屍體【13%】

凍峰龍的尾巴：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴【93%】、剝取屍體【11%】

凍峰龍的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【38%】、剝取屍體【23%】

凍結袋：目標報酬【18%】

凍峰龍的狩獵證S：目標報酬【8%】

凍峰龍的龍玉：目標報酬【3%】、破壞露出的大凍凝殼部位【12%】、剝取切斷的尾巴【7%】、剝取屍體【5%】



護兇爪龍

掉落素材—下位

護兇爪龍的硬肌：目標報酬【20%】、破壞尾巴部位【100%】、破壞傷口掉落【35%】、剝取屍體【23%】

護兇爪龍的爪：目標報酬【15%】、破壞四肢部位【100%】、剝取屍體【18%】

護兇爪龍的鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

護兇爪龍的牙：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【13%】

護兇爪龍的尾巴：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴部位【93%】、剝取屍體【11%】

滋養精華：目標報酬【18%】

護兇爪龍的狩獵證：目標報酬【8%】

護兇爪龍的逆鱗：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】

護龍的鱗：破壞傷口掉落【12%】

護龍的血：破壞傷口掉落【8%】



掉落素材—上位

護兇爪龍的大硬肌：目標報酬【18%】、破壞尾巴部位【100%】、破壞傷口掉落【35%】、剝取屍體【23%】

護兇爪龍的尖爪：目標報酬【14%】、破壞四肢部位【100%】、剝取屍體【18%】

護兇爪龍的上等鱗：目標報酬【18%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

護兇爪龍的銳牙：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【13%】

護兇爪龍的尾巴：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴部位【93%】、剝取屍體【11%】

滋養精華：目標報酬【16%】

護兇爪龍的狩獵證S：目標報酬【8%】

護兇爪龍的逆鱗：目標報酬【7%】

護兇爪龍的寶玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】

護龍的鱗：破壞傷口掉落【12%】

護龍的血：破壞傷口掉落【8%】



暗器蛸

掉落素材—下位

金色角質：目標報酬【25%】、破壞頭部部位【88%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【23%】

暗器蛸的爪：目標報酬【15%】、破壞第一左、右觸手部位【100%】、剝取屍體【18%】

暗器蛸的皮：目標報酬【25%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【28%】

暗器蛸的觸手：目標報酬【11%】、破壞臀部部位【93%】、剝取屍體【11%】

暗器蛸的牙：目標報酬【11%】、破壞嘴部部位【100%】、剝取屍體【13%】

暗器蛸的狩獵證：目標報酬【8%】

暗器蛸的髓液：目標報酬【5%】、剝取切斷的臀部部位【7%】、破壞頭部部位【12%】、剝取屍體【7%】



掉落素材—上位

金色硬角質：目標報酬【22%】、破壞頭部部位【93%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【23%】

暗器蛸的尖爪：目標報酬【16%】、破壞第一左、右觸手部位【100%】、剝取屍體【18%】

暗器蛸的上等皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

暗器蛸的上等觸手：目標報酬【11%】、破壞臀部部位【95%】、剝取屍體【11%】

暗器蛸的銳牙：目標報酬【11%】、破壞嘴部部位【100%】、剝取屍體【13%】

暗器蛸的狩獵證S：目標報酬【8%】

暗器蛸的髓液：目標報酬【7%】

暗器蛸的暗玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的臀部部位【5%】、破壞頭部部位【7%】、剝取屍體【5%】



護鎖刃龍、鎖刃龍

掉落素材—下位

護龍的鱗：目標報酬【20%】、破壞頭部部位【100%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【50%】

護龍的毛皮：目標報酬【20%】、破壞左右鎖刃【100%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【30%】

護龍的血：目標報酬【10%】、剝取切斷的尾巴【100%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【20%】

滋養精華：目標報酬【30%】

精壯護骨：目標報酬【20%】



掉落素材—上位

無情鎖刃甲：破壞鎖刃部位【100%】

鎖刃龍的上等鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

鎖刃龍的尖角：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【13%】

鎖刃龍的尾巴：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴部位【93%】、剝取屍體【11%】

鎖刃龍的堅鎧殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【43%】、剝取屍體【23%】

鎖刃龍的白毛：目標報酬【15%】、破壞傷口掉落【12%】、剝取屍體【18%】

堅龍骨：目標報酬【18%】

鎖刃龍狩獵證S：目標報酬【8%】

鎖刃龍的龍玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴部位【7%】、剝取屍體【5%】



白熾龍

掉落素材—下位

護龍的鱗：目標報酬【8%】、破壞前肢部位【15%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【50%】

護龍的毛皮：目標報酬【15%】、破壞前臂部位【100%】、剝取屍體【30%】

護老的血：目標報酬【20%】、破壞頭部部位【100%】、破壞傷口掉落【20%】、剝取切斷的尾巴部位【100%】、剝取屍體【20%】

滋養精華：目標報酬【30%】

粗壯護骨：目標報酬【20%】



雌火龍

掉落素材—上位

雌火龍的翼膜：目標報酬【15%】、破壞飛翼部位【100%】、剝取屍體【18%】

雌火龍的上等鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

雌火龍的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【42%】、剝取屍體【23%】

雌火龍的上等棘：目標報酬【8%】、破壞傷口掉落【8%】、剝取切斷的尾巴【80%】、剝取屍體【13%】

爆炎袋：目標報酬【18%】

雌火龍的延髓：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴【13%】、剝取屍體【11%】

雌火龍狩獵證S：目標報酬【8%】

雌火龍的紅玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴【7%】、剝取屍體【5%】



怪鳥

掉落素材—上位

怪鳥的上等鱗：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

怪鳥的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【23%】

怪鳥的耳：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【13%】

怪鳥的翼：目標報酬【15%】、剝取屍體【18%】

爆炎袋：目標報酬【18%】

怪鳥狩獵證S：目標報酬【8%】

巨大的喙：目標報酬【8%】、剝取屍體【11%】

鳥龍玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】



毒怪鳥

掉落素材—上位

橡膠質的上等皮：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【33%】

毒怪鳥的頭：目標報酬【10%】、破壞頭部部位【70%】、剝取屍體【15%】

毒怪鳥的翼：目標報酬【22%】、剝取屍體【27%】

毒怪鳥的尾巴：目標報酬【15%】、剝取屍體【20%】

狂奔精華：破壞傷口掉落【43%】

猛毒袋：目標報酬【20%】

璀璨水晶：破壞傷口掉落【30%】、破壞頭部部位【12%】

毒怪鳥狩獵證S：目標報酬【8%】

鳥龍玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】



護雷顎龍

掉落素材—上位

護雷顎龍的上等鱗：目標報酬【20%】、破壞後肢部位【100%】、破壞傷口掉落【45%】、剝取屍體【30%】

護雷顎龍的上等鼻骨：目標報酬【8%】、破壞頭部部位【70%】、剝取屍體【13%】

護雷顎龍的尾巴：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴【93%】、剝取屍體【11%】

護雷顎龍的上等毛皮：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【35%】、剝取屍體【23%】

護雷顎龍的銳牙：目標報酬【15%】、破壞頭部部位【30%】、剝取屍體【18%】

電擊袋：目標報酬【18%】

護雷顎龍狩獵證S：目標報酬【8%】

護雷顎龍的寶玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴【7%】、剝取屍體【5%】

護龍的上等毛皮：破壞傷口掉落【12%】

護龍的淨血：破壞傷口掉落【8%】



火龍

掉落素材—上位

火龍的上等鱗：目標報酬【15%】、破壞飛翼部位【100%】、剝取屍體【18%】

火龍的翼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【30%】

火龍的堅殼：目標報酬【20%】、破壞傷口掉落【50%】、剝取屍體【23%】

火龍的尾巴：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴【80%】、剝取屍體【13%】

爆炎袋：目標報酬【18%】

火龍狩獵證S：目標報酬【8%】

火龍的的寶玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴【7%】、剝取屍體【5%】

火龍的延髓：目標報酬【8%】、剝取切斷的尾巴【13%】、剝取屍體【11%】



鎧龍

掉落素材—上位

鎧龍的翼：目標報酬【20%】、破壞飛翼部位【100%】、剝取屍體【23%】

鎧龍的堅胸殼：目標報酬【20%】、破壞背部、左腿、右腿掉落【60%】、剝取切斷的尾巴【78%】、破壞傷口掉落【80%】、剝取屍體【30%】

鎧龍的頭殼：破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【13%】

鎧龍的堅胸殼：目標報酬【15%】、破壞腹部部位【100%】、剝取屍體【18%】

獄炎石：破壞背部、左腿、右腿掉落【40%】、破壞傷口掉落【20%】

爆炎袋：目標報酬【13%】

昏睡袋：目標報酬【13%】

鎧龍狩獵證S：目標報酬【8%】

鎧龍的延髓：目標報酬【20%】、剝取切斷的尾巴【22%】、剝取屍體【11%】

龍玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】



雪獅子王

掉落素材—上位

雪獅子王的銳牙：目標報酬【20%】、破壞頭部部位【100%】、剝取屍體【20%】

雪獅子王的剛毛：目標報酬【27%】、破壞傷口掉落【100%】、剝取屍體【33%】

雪獅子王的尾巴：目標報酬【15%】、破壞尾巴部位【100%】、剝取屍體【15%】

雪獅子王的鬍鬚：目標報酬【27%】、剝取屍體【27%】

雪獅子王的狩獵證S：目標報酬【8%】

獸玉：目標報酬【3%】、剝取屍體【5%】



黑蝕龍

掉落素材—上位

黑蝕龍的上等暗翼：目標報酬【13%】、破壞飛翼部位【100%】、剝取屍體【13%】

黑蝕龍的尖觸角：破壞觸角部位【100%】、剝取屍體【11%】

黑蝕龍的尾巴：目標報酬【11%】、剝取切斷的尾巴部位【93%】、剝取屍體【11%】

黑蝕龍的上等鱗：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【38%】、剝取屍體【24%】

黑蝕龍的堅殼：目標報酬【22%】、破壞傷口掉落【38%】、剝取屍體【21%】

黑蝕龍銳慘爪：目標報酬【21%】、剝取屍體【16%】

狂龍結晶：破壞傷口掉落【24%】

黑蝕龍狩獵證S：目標報酬【8%】

黑蝕龍的暗玉：目標報酬【3%】、剝取切斷的尾巴部位【7%】、剝取屍體【4%】

