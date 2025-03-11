魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds官方Ban帳戶？｜3月10日 Monster Hunter Wilds 推出 1.0 更新，除了把刷月下美人﹑魚﹑七彩礦的方法修復和加上限制外，更加入了新的防作弊檢測。隨後，更在網上傳出有獵人被永久停用帳戶的截圖，將無法以該帳戶於線上遊玩《Monster Hunter Wilds》，究竟發生什麼事呢？



在 Monster Hunter Wilds 推出更新後，今日（11日）在網上傳出一張，疑似有獵人收到 官方的通知，指因為「該帳戶出現違反使用條條款及最終用戶使用許可契約的行為，因此已永久停用帳戶。」，更不能再用這帳戶線上遊玩，並不接受玩家的解除停用申請。

目前未能確認這張流出的圖片的真確性，在圖中「關閉」的位置亦看到有個「放大鏡」圖案，有機會是在小畫家中打開的圖片。能確定的是，圖片是 PC 版的 Monster Hunter Wilds，而官方防作弊檢測的範圍包括不合理的報酬數量﹑下位任務出現上位報酬﹑老舊寶珠最大獲得數量超過4個等。

就算這圖片是真﹑是假，PC版有外掛﹑修改器也不是新聞，光是在 Carousell 一搜就能找到輔助外掛：一鍵無敵，一鍵秒殺，一鍵滿材料。由於使用外掛的玩家，仍然可以線上遊玩，因此玩家如加入多人遊戲時，發現不合理的數值﹑素材，建議馬上退出連線。