魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜當大家都爆機，在刷機械裝時，MH 還有很多支線﹑成就內容等獵人去玩，包括收集控每集必做的刷大細金冠（魔物尺寸），而白金成就亦都需要完成大細金。以下有三個方法，幫各位獵人快刷大細金。



神器—望遠鏡

獵人的身上有一個道具—望遠鏡，可以用來觀察魔物，而 Monster Hunter Wilds 為望遠鏡加入了一個新的實用功能，只要用來觀察魔物，就會知道其尺寸是否乎合大細金。如果該魔物的尺寸達到大細金要求的話，能在望遠鏡中看到魔物身上有大細金冠標誌。

4人一隊成有效率

如果在野外發現了大細金魔物的話，那可以打開地圖把該魔物設定為任務，就可以和其他隊友一共狩獵，並完成大細金冠收集。因此，4個隊友同時在地圖上找魔物的話，刷到大細金的效率就會增加 4 倍。

龍谷遺址快刷方法

除了在緋紅森林﹑天塹沙原等地找魔物外，龍谷遺址也會刷新一隻歷戰個體，而且只要來回快速移動地圖，該歷戰個體的尺寸就會改變。因此，可以在龍谷遺址一直刷到現時出現魔物的大細金為止，再完成狩獵。不過，龍谷遺址不會出現護龍，如護火龍﹑護鎖刃龍等，因此護龍的大細金仍要在龍都遺跡中找出來。