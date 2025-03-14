旺角玩具開倉低至3折｜好景廣華街尋寶好去處 訂獨家咸蛋超人搪膠
旺角玩具開倉低至3折｜好景廣華街尋寶好去處｜旺角除了信和、兆萬，其實行去廣華街那邊都有不少模型／玩具店，比如好景中心的樹皮天堂、仁安大廈的模型先生，行多兩步又有搪膠龍頭店Toy Station買LABUBU！最近在仁安大廈Enteybay門市舊址，有一家新的玩具開倉店！放假行MK又有好去處。
這家短約玩具開倉店，一看門口招牌應該有點印象，再睇睇三隻17號大鐵人大膠應該記得；他們曾在旺中、先達旁邊開過兩層高玩具店，背後搞手是LEGO專門店 Sweety Magic，店內除了劈價散貨又有代客寄賣二手玩具，類型包括：TOMICA車仔、Metal Build、超合金、高達模型、Hot Toys 12吋公仔等等，非常多筍貨。如果去開好景中心食肥姐小食，記得行多兩步去尋寶。
Sweety Magic 名牌玩具聯合開倉
旺角廣華街仁安大廈地鋪G12
Mon-Sun 12pm-8:00pm
MAZZCOT 超人搪膠主新代理｜60cm黃金俠即將發售
講到玩具尋寶，荔枝角 D2 place 舉行的 「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」都好好玩。而話說過去 Toys Collector Market 有一家名參展商叫「MAZZCOT」，專賣懷舊咸蛋超人片、萬能俠搪膠，擺了幾次攤都收了很多訂單，年初其香港代理竟忽然結業！正當大量苦主打算「報東張」前，大型玩具連鎖店 Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理，更會在4月初的 「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」擺攤，即場開賣一款60cm大膠「黃金戰士」；而位於旺角仁安大廈這家短期開倉店中，都可以睇到各款「MAZZCOT」玩具產品sample，有時間可以去睇睇。
👇點止得信和！推薦5間旺角玩具店👇
推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全
旺角女人街（近亞皆老街段）樓上玩具店Toys Ant 螞蟻玩具，鋪頭夠大、款式類型亦多，仲有一對貓女「家姐、細妹」做招財貓。店主本身傾向80年代動畫玩具figure，拉打搪膠、高達模型 Metal Build、超合金魂、SMP食玩樣樣有。近年更開拓貨源做寄賣珍品舊玩具，又與Raretoyjapan合作開設專櫃，擺放市面極罕的「消しゴム」單色高達／星矢／筋肉人扭蛋公仔，此外又有不少老玩家移民退休，陸續出來很多70－80年代動畫珍藏懷舊玩具、超合金、精品文具，玻璃櫃內滿滿回憶，有如去了日本Mandarake尋寶。
Toys Ant 螞蟻玩具／旺角通菜街89號通財大廈1樓（WhatsApp查詢：9087 0011）
推薦店 02｜超人玩具潮玩盲盒+各式日系新貨
旺角舊行人區西洋菜南街尾旺角兆萬中心已被定性為「劣食勇者塔」，但這商場其實也是玩具迷聖地！想搵LABUBU一定要去2樓神級名店 Superman Toys（222鋪／2366 2688），店內的珍品收藏真的有值得一去觀摩的價值，各式怪獸超人膠品、medicom潮玩都很齊全。
推薦店 03｜Toys Station 潮玩搪膠迷必去
想買art toys、Bearbrick？呢間在旺角經營近20年的潮物玩具店，不單有人氣熱貨賣，還與全球各地潛力新人合作，位於廣華街的雙層地鋪集賣場+迷你展覽區於一身，每星期都有新品抽籤發售，潮玩搪膠迷必去。Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）
推薦店 04｜模型高手經營．模型先生 Mr.MODELER
在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得。旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450
推薦店 05｜樹皮天堂玩具部
樹皮本來是花園街好景商場內的一家game鋪，後來發大搞模型玩具，睇實佢facebook宣傳，時不時會有超筍價！旺角好景商業中心一樓24-25,37-38,55-57號舖 ／營業時間：星期一至日 17:00-21:00（逢星期三休息）