旺角玩具開倉低至3折｜好景廣華街尋寶好去處｜旺角除了信和、兆萬，其實行去廣華街那邊都有不少模型／玩具店，比如好景中心的樹皮天堂、仁安大廈的模型先生，行多兩步又有搪膠龍頭店Toy Station買LABUBU！最近在仁安大廈Enteybay門市舊址，有一家新的玩具開倉店！放假行MK又有好去處。



這家短約玩具開倉店，一看門口招牌應該有點印象，再睇睇三隻17號大鐵人大膠應該記得；他們曾在旺中、先達旁邊開過兩層高玩具店，背後搞手是LEGO專門店 Sweety Magic，店內除了劈價散貨又有代客寄賣二手玩具，類型包括：TOMICA車仔、Metal Build、超合金、高達模型、Hot Toys 12吋公仔等等，非常多筍貨。如果去開好景中心食肥姐小食，記得行多兩步去尋寶。

Sweety Magic 名牌玩具聯合開倉

旺角廣華街仁安大廈地鋪G12

Mon-Sun 12pm-8:00pm

旺角玩具開倉｜好景廣華街尋寶好去處．訂獨家咸蛋超人萬能俠搪膠

旺角玩具開倉｜好景廣華街尋寶好去處．訂獨家咸蛋超人萬能俠搪膠

旺角玩具開倉｜好景廣華街尋寶好去處

旺角玩具開倉｜好景廣華街尋寶好去處

旺角玩具開倉｜好景廣華街尋寶好去處

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MAZZCOT 超人搪膠主新代理｜60cm黃金俠即將發售

講到玩具尋寶，荔枝角 D2 place 舉行的 「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」都好好玩。而話說過去 Toys Collector Market 有一家名參展商叫「MAZZCOT」，專賣懷舊咸蛋超人片、萬能俠搪膠，擺了幾次攤都收了很多訂單，年初其香港代理竟忽然結業！正當大量苦主打算「報東張」前，大型玩具連鎖店 Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理，更會在4月初的 「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」擺攤，即場開賣一款60cm大膠「黃金戰士」；而位於旺角仁安大廈這家短期開倉店中，都可以睇到各款「MAZZCOT」玩具產品sample，有時間可以去睇睇。

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

4月初的 「Toys Collector Market 玩具收藏家販售展」擺攤，即場開賣一款60cm大膠「黃金戰士」

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

Sweety Magic 2月中宣佈接手成為「MAZZCOT」新代理

👇點止得信和！推薦5間旺角玩具店👇

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

旺角女人街（近亞皆老街段）樓上玩具店Toys Ant 螞蟻玩具，鋪頭夠大、款式類型亦多，仲有一對貓女「家姐、細妹」做招財貓。店主本身傾向80年代動畫玩具figure，拉打搪膠、高達模型 Metal Build、超合金魂、SMP食玩樣樣有。近年更開拓貨源做寄賣珍品舊玩具，又與Raretoyjapan合作開設專櫃，擺放市面極罕的「消しゴム」單色高達／星矢／筋肉人扭蛋公仔，此外又有不少老玩家移民退休，陸續出來很多70－80年代動畫珍藏懷舊玩具、超合金、精品文具，玻璃櫃內滿滿回憶，有如去了日本Mandarake尋寶。

Toys Ant 螞蟻玩具／旺角通菜街89號通財大廈1樓（WhatsApp查詢：9087 0011）



推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

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推薦店 02｜超人玩具潮玩盲盒+各式日系新貨

旺角舊行人區西洋菜南街尾旺角兆萬中心已被定性為「劣食勇者塔」，但這商場其實也是玩具迷聖地！想搵LABUBU一定要去2樓神級名店 Superman Toys（222鋪／2366 2688），店內的珍品收藏真的有值得一去觀摩的價值，各式怪獸超人膠品、medicom潮玩都很齊全。



搵Labubu要去兆萬中心2樓超人玩具（旺角兆萬中心 222鋪／2366 2688）

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推薦店 03｜Toys Station 潮玩搪膠迷必去

想買art toys、Bearbrick？呢間在旺角經營近20年的潮物玩具店，不單有人氣熱貨賣，還與全球各地潛力新人合作，位於廣華街的雙層地鋪集賣場+迷你展覽區於一身，每星期都有新品抽籤發售，潮玩搪膠迷必去。Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）



Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）

Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）

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推薦店 04｜模型高手經營．模型先生 Mr.MODELER

在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得。旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450



旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450

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推薦店 05｜樹皮天堂玩具部

樹皮本來是花園街好景商場內的一家game鋪，後來發大搞模型玩具，睇實佢facebook宣傳，時不時會有超筍價！旺角好景商業中心一樓24-25,37-38,55-57號舖 ／營業時間：星期一至日 17:00-21:00（逢星期三休息）

