為了紀念《黑執事綠之魔女篇》新篇章 於4月5號起在香港播出 ，《黑執事》影片代理木棉花特別邀請到聲演「黑執事賽巴斯欽」的人氣聲優小野大輔來港，於尖沙咀K11 Art House舉行兩場「黑執事賽巴斯欽聲優見面會 - 邁向綠之魔女篇」粉絲見面會，除了即場公開聲演其代表性角色的對白，更設有獎問答遊戲環節。而早前《香港01》更與小野先生進行了專訪，談到今次來港的心情，又教讀者如何帥氣的講出賽巴斯欽的重要對白：YES，MY LORD！



成功食海鮮、睇大佛

活動當日，小野大輔以一身令人聯想起黑執事的黑色造型登台，更入鄉隨俗以廣東話自我介紹，台下粉絲當然起哄啦，他在訪問環節又提及今次來港終於能夠有好天氣、好時間享受美食，親自在食店的魚缸揀海鮮。另外，原來小野先生非常喜歡佛像，亦趁今次來港專程到大嶼山參觀天壇大佛。

「黑執事賽巴斯欽聲優見面會 - 邁向綠之魔女篇」粉絲見面會現場實況

「黑執事賽巴斯欽聲優見面會 - 邁向綠之魔女篇」粉絲見面會現場實況

介紹新篇章劇情．仲同Fans一齊合照

至於關於「綠之魔女篇」，小野先生將繼續與聲演少演「謝爾」的坂本真綾合作，再加上新加盟到《黑執事-綠之魔女篇》的釘宮理惠和小林親弘，會上他分享了收錄過程中的點滴，比如新篇中他們兩主僕要去的德國的「人狼森林」調查一宗命案，配音過程中原來需要學習德國語，亦有很多難以演繹的情節。最後小野先生即場演繹了三段台詞，更與FANS一起以「YES, MY LORD」的姿勢大合照。

「黑執事賽巴斯欽聲優見面會 - 邁向綠之魔女篇」粉絲見面會現場實況

賽巴斯欽親自教你講：「YES,MY LORD！」

而在《香港01》的專訪中，小野大輔續提到原來12／13年前也曾來港進行拍攝，但因為天氣惡劣令行程大受影響，很多原定的觀光、飲食行程都不得己取消，所以今次能夠有足夠時間參觀大佛，又吃到心心念念的香港海鮮，是相當高興。至於如向帥氣的講出賽巴斯欽的重要對白：「YES,MY LORD！」就請各位收看本文付上的影片吧！

小野大輔原來常常吃「念慈菴」潤喉

與此同時，記者問到小野先生平時如何保養聲線，他感慨說聲優也是人、也會感冒失聲，此時可做的事不多，會盡量多休息、多睡覺，增強抵抗力令身體盡快復原。記者聽說日本聲優們都很喜歡吃香港生產的「京都念慈菴川貝枇杷膏」開聲，小野先生笑言是真的，其實平時喉痛聲沙時也很常吃「念慈菴」，還笑言不沖水直接吃也很好味，今次行程中木棉花的工作人員也送了他一些，還在訪問中拿出來給記者看。

《黑執事綠之魔女篇》簡介

由枢やな著的日本漫畫《黑執事》，將於2025年4月5日起，逢星期日 0:00 巴哈動畫瘋香港準時同步播出動畫新章《黑執事 綠之魔女篇》，雙主角聲優繼續由《寄宿學校篇》的小野大輔、坂本真綾擔綱，更有釘宮理惠和小林親弘等勁人加入。動畫製作公司為 CloverWorks，監督岡田堅二朗，MUSE木棉花會將作品引入香港播出。