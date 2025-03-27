高達官方資訊網《Gundaminfo》公開「第一部觀看的高達作品是？」的意見調查，當中23.2％網民選了《機動戰士高達 水星的魔女》，超越0079、SEED、W等人氣舊作，奪得第一名！不少「反水星」酸民都很不高興，認為高達迷「一代不如一代」。



UC迷：賣囡囡玩Meme可憐又可悲

由於《機動戰士高達 水星的魔女》選擇了女性做主角，而且包含了校園戀愛甚至同性婚姻等元素，令到「軍武派」傳統動畫迷很反感，更大罵高達迷「一代不如一代」、只會看網上meme，不明白高達「反映戰爭殘酷」的主題。覺得這些「垃圾」沒可能排第1，一定是造馬。

重點是系列薪火相傳

網民笑言網投多年輕人參與，老人家UC迷不投票，自然有這種結果，而且這只是「第一部看的高達」不代表「最愛」、「最佳」，反應也不必那麼大吧？不是以UC系作品入坑就是原罪嗎？亦有網民認為，新一代日本人的確沒經歷過戰爭，對打仗這主題沒feel，而且機械人已買少見少、美少女才是主流，選擇流行元素吸引新血入坑才最重要，這批新高達迷自會摸索個人口味，選擇喜歡的高達舊作，為這經營了45年的動畫IP帶多活力。

Gundam 45週年Uniqlo T插畫。

調查結果：

《機動戰士高達 水星的魔女》 - 23.2%

《機動戰士高達》（電視版及劇場版） - 19.4%

《機動戰士高達 SEED》 - 19.2%

《新機動戰記高達 W》（電視版及OVA） - 6.8%

《機動戰士高達 SEED FREEDOM》 - 3.5%

《機動戰士高達 00》（電視版及劇場版） - 3.2%

《機動戰士高達 SEED DESTINY》 - 3.0%

《機動武鬥傳 G 高達》 - 2.5%

《機動戰士高達 閃光的哈薩維》（劇場版及電視版） - 2.4%

《機動戰士Ζ高達》（電視版及劇場版） - 2.3%

其他 - 14.5%

（共計 9,129 人參與）

Gundaminfo 網不時會以「高達國勢調查」為名做網上問卷，數數手指原來已進行了18年，今次主題回顧初心，選擇了跟18年前第1次調查相同的主題：「人生第一部看的高達」，隨著高達系列迎來45週年，作品數量日漸龐大，但第一部觀看的高達作品通常會給人留下深刻的印象。許多粉絲可能是透過高達模型、手辦或遊戲認識高達，但最初觀看的高達作品通常會對他們的高達印象產生重要影響。

第一名：《機動戰士高達 水星的魔女》

《水星的魔女》獲得超過23%的支持率，接近四分之一的投票者是從這部作品開始接觸高達。作為2023年完結的電視系列最新作品（未計將上映的《GQuuuuuuX》)，《水星的魔女》因其主人公為首位女性高達駕駛員而受到矚目。加上有非常多的網絡謎因meme圖，播出結束一年半後，仍吸引到新粉絲。

第一名：《機動戰士高達 水星的魔女》

第二名：《機動戰士高達》（電視版及劇場版）

《機動戰士高達》獲得了超過19%的支持率。作為首部高達作品，自1979年開播以來，2024年迎來了45週年。儘管這部作品歷史悠久，但並非只有老粉絲在觀看。或許有部分新人粉絲選擇從最初的作品開始入門。

第二名：《機動戰士高達》（電視版及劇場版）

第三名：《機動戰士高達 SEED》

《機動戰士高達 SEED》同樣獲得超過19%的支持率，可說是平成的First Gundam，在90後高達迷心中的地位跟《0079》系列並列。作為一部吸引眾多初次接觸高達的觀眾的作品，其影響力與經典作品不相上下。再加上調查中排名第五的劇場版《SEED FREEDOM》以及排名第七的續作《SEED DESTINY》，它們合計支持率達到26%，如果將全系列數字一並整合，SEED才是系列第一名。

第三名：《機動戰士高達 SEED》

整體來看，《水星的魔女》、《機動戰士高達》和《SEED》占據了總支持率的62%，加起來已超過半數，另外《W》、《SEED FREEDOM》、《00》、《SEED DESTINY》、《G》、《閃光的哈薩維》和《Ζ》也有一定支持者。

高達官方資訊網《Gundaminfo》相關截圖

排11位後的作品被整合為「其他」，但官方強調幾乎沒有作品獲得零票，這意味著每一部作品對投票者而言都具有重要的「初次衝擊」意義，這些作品就如同初戀般的回憶，值得珍惜及尊重。