30MP《孤獨搖滾》後藤一里/小孤獨模型開箱｜萬代 30 MINUTES PREFERENCE 系列新作，來自人氣動畫《Bochii The Rock 孤獨搖滾》的女主角「小孤獨」後藤一里，3月尾到港時由於反應超預期引至供不應求，全港9成9鋪頭的現貨被秒殺，現時店驚見4000日圓定價炒到350蚊港紙，記者幾經辛苦終於入到一隻，無理由任它放在紙盒內！馬上組裝完成拍攝了開箱報告，了解「小孤獨」為何那麼受歡迎！



30 MINUTES PREFERENCE 是萬代女性角色模型系列，本來主攻原創機甲美少女，後來再推出了《Idol Master》、《賽馬娘》等IP角色。《孤獨搖滾》後藤一里這套新款30MP 模型，特點是4000日圓便宜定價（玩具品牌 mBUZZmod.n 的小孤獨定價1萬日圓、配件還不及30 MP多），細至T恤上的圖案、小辮子上的透明黃／藍頭飾都一一分件，更附上多種表面換件，能夠重現「小孤獨」的很多表情和動作。

30MP 孤獨搖滾｜後藤一里模型開箱（鍾世傑 攝）

30MP 孤獨搖滾｜後藤一里模型開箱（鍾世傑 攝）

頭部｜孤獨「I人」性格盡表現

小孤獨是個超級「I人」，模型特別附送了一長一短的瀏海換件，可以重現她在舞台上「頭dupdup」前髮蓋面、完全沉迷在結他演奏的表情。此外，細節如一把長髮、小辮子，兩條「的水」都一一分件；並附2個預先絲印完成的表情件及2張無表情素臉，後者可自行貼上17款不同表情的水印貼紙，這方面完勝不少美少女可動公仔完成品。

小孤獨是個超級「I人」，模型特別附送了一長一短的瀏海換件。（鍾世傑 攝）

小孤獨是個超級「I人」，模型特別附送了一長一短的瀏海換件。（鍾世傑 攝）

開發《30MP 孤獨搖滾》系列的BANDAI員工一定是超級fans，細心到連面部表情貼紙的張貼位置都細心講解。

細心到連面部表情貼紙的張貼位置都細心講解。（鍾世傑 攝）

身體及服裝

小孤獨上半身穿黑色的「結束BAND」團Tee，細心到胸前的logo都有分件及水印紙（記者貼衰弄賣了水印……），好不細心。穿T的上半身、雙膊可動都非常不錯，前後左右彎身也沒問題，可動方面本來就很出色了，甚至可以換件重現座下、蹲在地上彈結他的動作。

可以換件重現座下、蹲在地上彈結他的動作。（鍾世傑 攝）

可以換件重現座下、蹲在地上彈結他的動作。（鍾世傑 攝）

結他及其他配件

很喜歡模型附有的「黑美人」Gibson Les Paul Custom Ebony結他組件，黑色機身部份使用鋼琴面亮黑料、中間夾有一層金色細節，只需為結他弦線上點色，就已經非常之精美。BANDAI還以「黑科技」製作了一張相當堅韌、表面還有些紋理的透明膠紙，可以拆出來變成一長一短的結他膊帶。結他還附有駁線及效果器，小配件細節做足，只需要用marker上點色就好型。因為真的太好玩了，記者還自己用紙皮DIY了劇中經典一幕出現的「熟成芒果」紙皮箱！

很喜歡模型附有的「黑美人」Gibson Les Paul Custom Ebony結他組件

BANDAI還以「黑科技」製作了一張相當堅韌、表面還有些紋理的透明膠紙，可以拆出來變成一長一短的結他膊帶。

結他還附有駁線及效果器，小配件細節做足，只需要用marker上點色就好型。

值得一提以軟膠製的百摺裙甚至分心到附有下垂、舞動中兩種型態，重現一動一靜的小孤獨。甚至連鞋子都分了3對，各有自己用途且分色精細。

下身有兩組，分別為校裙+黑襪／粉紅色運動服長褲造型。

記者自製的芒果紙皮箱（鍾世傑 攝）

30MP 孤獨搖滾｜後藤一里 4000日圓其實唔貴

是一套非常出色的模型組件，基本上已完全分色分件，僅花了2小時左右就組裝好，非常漂亮而且配件好多，原價4000日圓（換算後合理價約HKD$240左右）其實是值得的。唯一小缺點是雙腳支撐力麻麻，長期擺設的話建議另購BANDAI 模型的Action Base 6 支援架。

