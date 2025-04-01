啟德好去處｜Cinnamoroll AIRSIDE遊樂場｜Hot Toys 體育園開新鋪

撰文：鍾世傑
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復活節啟德好去處｜啟德愈來愈多大型活動，直連港鐵的AIRSIDE商場復活節會開設Cinnamoroll 玉桂奇主題展「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」，有5米高毛絨絨吹氣Cinnamoroll波波池、夢幻田徑場等等，打卡無敵。喜歡機甲同美國漫畫英雄的人，就可以去啟德體育園的「啟德零售館」參觀玩具大廠 Hot Toys 第五間官方專門店「Hot Toys Power Gate」，除了1.8米高《星球大戰》可愛角色古古的COSBI，還有很多店鋪開張限定產品買。

玉桂狗AIRSIDE夢幻派對

2025年4月11日至6月1日，啟德站AIRSIDE商場舉行「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」，以Cinnamoroll的蝴蝶摺耳造型為主題，同場還有他的好朋友Milk、Mocha等角色，四圍都是影相打卡位。現場設有三大主題區，包括高達5米的毛絨吹氣Cinnamoroll波波池、夢幻田徑場+頒獎台等。

2025年4月11日至6月1日，啟德站AIRSIDE商場舉行「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」
現場設有三大主題區，包括高達5米的毛絨吹氣Cinnamoroll波波池、夢幻田徑場+頒獎台等。
現場設有三大主題區，包括高達5米的毛絨吹氣Cinnamoroll波波池、夢幻田徑場+頒獎台等。
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Cinnamoroll 餐車限定店

限定店模擬 Cinnamoroll 餐車造型，發售獨家限量商品。到場後依照規則集齊印章，還可贏取Cinnamoroll限定毛巾或手提袋 (隨機派發／送完即止)，購物滿金額可參加「Cinnamoroll手機鏈工作坊」，製作手機裝飾。

限定店模擬 Cinnamoroll 餐車造型，發售獨家限量商品。
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Hot Toys 香港第5分店選址啟德

世界知名、建基於香港的玩具品牌Hot Toys，為紀念品牌成立25周年，於啟德零售館開設第五間官方專門店「Hot Toys Power Gate」，場內當然有很多啟德獨家1:6比例珍藏人偶，更有多個大型打卡位，包括1.8米高《星球大戰 曼達洛人》古古（Grogu／BB尤達），店外還有超巨型Iron Man 廣告。

【Hot Toys Power Gate】
正式開業日期：2025年3月29日（六）
營業時間：星期一至日 中午12時至晚上9時
地址：啟德體育園 啟德零售館2, 1樓 M2-104及M2-105

Hot Toys，於啟德零售館開設第五間官方專門店「Hot Toys Power Gate」，店外還有超巨型Iron Man 廣告。
場內有多個大型打卡位，包括1.8米高《星球大戰 曼達洛人》古古（Grogu／BB尤達）
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