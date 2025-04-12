Switch 2 香港預購 nsew抽籤購買非NSO會員福音｜6.5啟德午夜首賣｜nsew Store 這家有任天堂授權的Switch 正規商品販賣店，將於4月12日下午12時開始接受抽籤購買，如果你不是Nintendo Switch Onlone用家，無法參加任天堂官方抽籤，這是你的好機會！更有機會參加在啟德體育園實體店舉行的6月5日零時開賣活動、午夜第一時間取機！



Switch 2 香港午夜首賣灣仔Assemble舉行｜參加預購及早拎NS2主機

抽籤購買NS2主機、6月5日首輪貨名額有限

nsew Store是得到任天堂正式授權，保證正品正價的Switch產品專門店。他們在4月12日（六）下午12時至4月15日（二）23：59舉行首輪「抽籤購買」活動，這個抽籤與任天堂官方的不同，無論是否NSO會員都能參加，不過就要講彩數了！首輪有810個名額，購買Nintendo Switch 2（135個名額）或Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合（675個名額）！

（nsew Switch 2抽籤購買登記連結）

首先你要在登記時揀選心儀產品、分店及時段，中籤後按選擇購買，記者覺得，應該買套裝的中獎機會大一點吧。另外值得一提是，在nsew Store使用各式電子支款買機，均不收手續費。而且中籤者取機付款時可自動為成nsew會員並賺取積分，日後於nsew分店兌換禮品！

上文提及買機時要揀時段及分店，原因為可能有人想第一時間玩，亦有人不想迫不想排，所以nsew的取機方法，是採取分店分時段限量制。參加者登記時須揀選期望取機之分店及時段。每店每個時段人數有限，希望玩家能舒適暢快完成購買。

抽籤接受登記時間：2025年4月12日12：00至2025年4月15日22：00

中籤者名單公布：2025年4月17日 20：00於nsew Store facebook公開，中籤者將個別收到電郵通知。

抽籤網頁：抽籤購買登記連結 取機地點：⁠nsew 啟德體育園分店／nsew K11 MUSEA分店／⁠nsew 圍方The Wai分店（機場店或其他期間限定店除外）

午夜首賣活參加方法未定

nsew Store將會在2025年6月4日晚在啟德體育園實體店舉行「⁠首日零時開賣」，午夜首賣活動，等到00：00即可以入鋪取機此外，nsew 還將陸續舉行「次輪抽買」、「網店預訂」、⁠ 「⁠實體店預訂」，以上詳情要留意日後官方facebook公布。

只限 nsew 啟德體育園實體店有午夜取機，其他 nsew 分店營業時間正常

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