《光與影：33號遠征隊》評測｜全球銷量突破100萬的華麗RPG盛宴

《光與影：33號遠征隊》評測｜由BANDAI NAMCO發行、法國開發商SANDFALL製作的《光與影：33號遠征隊》（以下簡稱《33號》），備有PS5、STEAM及XBOX SERIES X│S版本，亦是XBOX GAME PASS首日可玩遊戲。中港台及西方多個傳媒，對《33號》有高度評價，更形容是有《隻狼》風格的「法式JRPG」，被備為本年度最佳遊戲的黑馬作品。法國人製作日式角色扮演遊戲，究竟是否完美無瑕？小編先帶出結論：雖然此作優缺點極為明顯，但瑕不掩瑜，若果大家喜歡奇幻暗黑題材，對富有動作性的「回合制」RPG感興趣，那麼不妨一試《33號》。



單是序章內容已吸引玩家

畫質達到高水平

非一般RPG回合制戰鬥系統

講到較傳統的「回合制」日式傳統RPG，大家可能想起較傳統的《真女神轉生》、《PERSONA》、《DRAGON QUEST》系列，時代已經不同，連《FINAL FANTASY XVI》、重製版《FF VII》亦加入大量動作元素，就連《人中之龍8》也加入格檔元素。

先談《33號》戰鬥系統，它表面上是「回合制」RPG，主角團與敵人是「一來一回」戰鬥，但骨子裡加上大量動作元素，焦點落在敵人在即將擊角色一刻，只要玩家按不同鍵鈕，即可做到跳躍、閃避、檔格，及中期出現的「靈墨反擊」，這不僅減低被滅團的風險，更重要是玩家成功按鈕的話，角色可以額外得到行動點數，而一眾角色是透過消耗行動點數去攻擊敵人，例如施展魔法等（此作沒有MP值）。

掌握擋格有助反擊

在遊戲中後期，敵人可能在單一回合，向角色連續攻擊至少十次，若玩家每次都成功閃避或檔格，獲得點數就更多，而玩家完成QTE（根據畫面指示快速按鍵），亦可增加攻擊力，換言之《33號》戰鬥方式有點像《隻狼》或魂系ARPG，而富有藝術風格的介面表現，又有點像《PERSONA》，這種玩法的優點，就是令玩家每次戰鬥都有挑戰性，不是單純「你打完輪到我」；缺點就是當玩家遊玩十小時以上，又或者想簡單重覆打怪、刷經驗值升呢的話，這種玩法會令每場戰鬥節奏減慢。值得一提是遊戲有三種難度，若果不擅長動作（或者類似音樂遊戲掌握節奏）的玩家，就將難度調到最低吧！

法國團隊展實力

法國開發商SANDFALL早在2020年成立，據報員工僅得20至30人，部分高層來自UBISOFT，不過大家放心，《33號》沒有明顯的DEI元素，而遊戲採用UNREAL ENGINE 5製作，單純畫質表現極高，單是序章就出現疑似巴黎的奇幻世界，有扭曲的凱旋門及巴黎鐵塔，部分場景非常真實。不過小編認為部分人設，偏向西方遊戲風格，例如男主角古斯塔夫，是31歲工程師，部分女角臉上有雀斑等，這跟日本廠商製作的JRPG，部分角色「俊男美女」、傾向未夠20歲，有點中二病不同。

部分敵人及PC角色追型較為奇特

《33號》主線劇情是講述世界，受到身份不明的「繪母」詛咒，她每年甦起後會寫下一組數字，之後跟該數字相同的人就會死（有點像《復仇者聯盟》薩諾斯彈指），當她在石碑寫下「33」之後，古斯塔夫的33歲愛人蘇菲就消失了，他亦跟其他失去至親的同伴，組成33號遠征隊，希望消滅繪母，阻止這個世界人口逐漸消失。

遠征隊成員造型較接近西方風格

培育角色富趣味

一般傳統JRPG的角色職業，若以《DRAGON QUEST》系列來說就是勇者、戰士、僧侶、魔法師等；以《FINAL FANTASY》就是騎士、武僧、忍者、黑/白/紅/青魔道士等。

《33號》角色設定比較特別，例如攻守兼備的主角古斯塔夫，他本身有機械臂可儲起能量，施展強勁攻擊；類似魔法師的呂涅，就可透過組合不同屬性技能，作出攻擊或削弱敵人能力。至於瑪埃爾就可轉換戰鬥風格。

介面顯示太多符紋，若可按個人要求分類較好

音樂配合劇情令人著迷

由於每個角色的戰鬥方式截然不同，彼此在戰鬥就可互補不足，加上《33號》設有符紋系統，簡單來說就是帶有BUFF提升能力的裝備品，例如防禦就可回復體力等，玩家如何配搭這些符紋是充滿戰略性。

瑕不掩瑜

小編覺得《33號》，論畫面及音樂是接近3A大作頂級水平，涉及人性和生死議題的故事亦充滿吸引力，帶有動作性的回合制戰鬥系統，感覺新鮮，實在想不到竟是法國小型團隊製作。

不過遊戲缺點亦較明顯，例如遊戲地圖較大，但沒有明確指標，很容易令玩家迷路；遊戲有很多支線任務，但沒有相關記錄，當玩家接了幾個任務，之後很易混淆，忘記某些任務在哪兒接下、目的地在哪，若比較一下《人中之龍8》，後者地圖會顯示哪個地點可觸發新任務、目的地在哪、任務進度等，不用找攻略也玩到。

正如小編多次強調，《33號》瑕不掩瑜，值得欣賞及帶出新鮮感的地方有很多，若果大家喜歡玩回合制RPG、喜歡奇幻故事、不抗拒動作戰鬥如PARRY精準擋格、QTE根據畫面按指示等，《33號》值得大家一玩。

大地圖欠缺指引較失色