上海車展2025｜將來港新車Zeekr 9X、MG Cyber X直擊｜美女圖輯

上海車展2025 焦點新車登場，Zeekr 極氪9X豪華登場、大量中國專用車系｜今年上海車展於上海國家會展中心舉行，堪稱全中國最大型車展，今年除了國內各大車廠推出大量新車外，就連國外車廠推出不少專為中國設計的新車，而且更搵來部份將來港的新車，立刻為大家直擊報導！



👉 上海自由行旅遊攻略資訊

介紹2025上海車展場內新車之前，先為大家帶來場內不同的車女郎、showgirl，好讓大家熱熱身！

2025上海車展 場內車女郎

2025上海車展 場內車女郎

2025上海車展 場內車女郎

+ 4

極氪Zeekr：9X旗艦電混撼豪華市場

極氪Zeekr 9X以5.2米車長、22吋輪圈及「飛橋遊艇頂」設計，強攻超豪華SUV領域。搭載900V架構與6C電池，純電續航380km、9分鐘快充60%，混動版綜效功率達665kW，更自帶「移動充電樁」功能。內裝雖未公開，但已知配備42,242顆星鑽矩陣頭燈，奢華感直逼Rolls-Royce。

Zeekr 9X

MG：Cyber X概念車重塑越野小休旅

上汽MG名爵以「Cyberpunk」打造全新Cyber X概念車，方正盒形車身配寬輪拱，散發濃厚機械感。車長4.3米較Jimny更大，搭配發光廠徽、貫穿式燈帶及隱藏車門把手，啟動時更會「睜眼」掀開頭燈！座艙與OPPO合作開發，主打年輕化設計，預計瞄準首購族市場。同場亮相的Cyberster電動跑車亦成焦點，展現品牌跑車基因。

MG Cyber X

Volkswagen：途觀L Pro領軍中國專屬車系

上汽大眾Volkswagen出擊，途觀L Pro軸距加長至2791mm，後座空間大幅升級，配備15吋中控屏、數位儀表及通風加熱座椅，搭載第五代EA888引擎。同步發表三款中國專屬電動車：ID.ERA七座SUV、ID.AURA轎跑及ID.EVO緊湊休旅，全數基於CMP平台開發，支援純電與增程動力，預示福士未來將深化在地化策略。

小米SU7 Ultra首秀 限量周邊掀搶購潮

小米汽車首次進軍上海車展即引爆人氣，展位開放前已大排長龍，粉絲爭奪閃電黃棒球帽等限量周邊。現場展出SU7全系車型及頂規SU7 Ultra豪華版，後者配備強化空氣動力套件與專屬內飾。同時官方對於外媒謠傳YU7電動車延後發布，澄清將按原計劃於6月至7月亮相，並預告「更多驚喜技術待揭曉」。不過暫時右軚版SU7相信短時間內仍不會到港。

小米SU7人氣依然

智己L6：都市電轎攻設計與智能

智己L6以21.99萬人民幣起開啟預售，溜背造型配「馬蒂斯紅」車色，被譽「外灘小帕梅」。內裝搭載半幅方向盤及「太空椅模式」，天幕支援0.1秒十級調光，防晒能力堪比SPF130+。全系標配激光雷達、Orin X芯片及「靈蜥數字底盤」，爆胎時可200毫秒穩定車身，800V平台充電15分鐘補能370公里，5月將啟動交付。

智己L6 很大機會來港

智己LS6

MAXUS：新途遠界開創商旅生態

上汽大通MAXUS推出新途遠界混動大輕客，280kW綜效動力搭配1100km續航，標配6kW放電功能，跨界滿足商務與露營需求。品牌更聯手華為乾崑打造智能貨櫃調度系統，以10億創富基金推動商用車生態轉型。

MAXUS 新途遠界

Honda：燁GT純電動跑車玩雙面性格

本田中國團隊主導的燁GT定位中型電動跑車，單馬達後驅版強調50:50配重，雙馬達四驅則主打動態扭力分配。外觀走斜背戰鬥風，內裝以紅黑賽車座艙搭配副駕「光場螢幕」，支援聲光香氛聯動。華為技術加持下，智慧助手可語音操控逾1700項功能，展現日系品牌電動化新思維。

Honda 燁GT 是專為中國推出的跑車

東風汽車：猛士M817硬派電動SUV

東風集團發布猛士M817，車長超5.2米配全尺寸越野胎，採用「十縱十橫」高剛性車架，電池熱失控24小時不起火。同場亮相的納米06微型電動車主打都會代步，而嵐圖夢想家山河版則升級四區語音控制，展現「天元智能」技術品牌下的安全與AI實力。

東風汽車 猛士M817

Mazda EZ-60：魂動電旅玩裸眼3D

長安馬自達EZ-60電動跨界首搭「9風道」設計，風阻降低60.8 counts，續航增加41km。內裝配26.45吋5K巨屏及聯發科4nm晶片，HUD支援裸眼3D導航與露營影院模式。座椅依「人馬一體」理念開發，轉彎晃動減少60%，純電版續航600km、PHEV破千公里，2025年中國首發。

XPENG 小鵬 P7+：5C超充顛覆補能體驗

小鵬P7+搭載全球首創5C超級充電AI電池，10分鐘充電420km續航，能效達12.7kWh/100km。同步展出的M03緊湊電動車配備「圖靈AI芯片」，支援無圖城市NOA。同場更展示IRON人形機械人，具22自由度雙手與自然對話能力，展現AI生態野心。

XPENG 小鵬 P7+

Smart #5 BRABUS：3.8秒破百的性能藝術

Smart與BRABUS聯手打造#5 BRABUS超能版，475kW雙電機四驅實現3.8秒破百，配21吋輪圈、模擬聲浪及森海塞爾音響。800V架構支援420kW快充，15分鐘補電至80%，660km續航兼顧性能與實用。同場加推#5超長續航四驅版，4.9秒加速搭配魔毯氣懸，離地間隙達231mm，拓寬玩樂場景。

#5超長續航四驅版 即將到港