CCSToys 古鐵 Alteisen 開箱｜《超級機器人大戰OG》原創主角機械人之中，要數最有男人味、打法最粗暴直接的機體，我會選古鐵 Alteisen！這款CCSToys推出的「鐵魄」 (MORTAL MIND)系列合金，以金屬骨架+全塗裝金屬外甲而成、硬朗且具重量級！整體足足4.2公斤重！但玩到手都累了還是愛不釋手！細節豐富還有極多連動機關，也可說是CCSToys至今完成度最高的合金玩具。



話明叫古鐵｜玩具當然要又重又厚

古鐵 Alteisen 是ATX計畫的測試機，以「擁有絕對強大的火力並能正面突破」為設計觀念。由於其過於重視接近戰、格鬥戰能力，在聯邦軍挑選量產機時敗於性能更平均的極殊兵系列（台譯：亡靈）。所以，古鐵的figure完成品當然要是一塊又硬又暴力的「鈍鐵」才切合這背景設定！

CCSToys 古鐵 Alteisen｜最強機戰合金開箱．外型硬朗細節精巧

值得一提因為CCSToys 古鐵 Alteisen沒有飛翼，所以包裝盒尺寸比想像中細，方便收藏。（鍾世傑 攝）

精雕細琢的機械美學

CCSTOYS Alteisen 古鐵合金，足足有4.2公斤重！整體線條硬朗充滿力量感！從頭部複雜結構、軀幹裝甲紋理，還是手臂和腿部的機械細節都精心雕琢，更透過精密的零件分割和塗裝，營造出濃厚的機械質感，就算不扭動、不擺動作拍照，單是欣賞其外觀，已能夠令機戰迷沉浸在古鐵的獨特工業美學之中。

CCSToys 古鐵 Alteisen｜最強機戰合金開箱．外型硬朗細節精巧（鍾世傑 攝）

CCSToys 古鐵 Alteisen｜最強機戰合金開箱．外型硬朗細節精巧（鍾世傑 攝）

卓越的可動性與把玩樂趣

如果只是一大舊「硬鐵」，記者是不會給那麼高評價的，CCSTOYS 古鐵外觀雖然粗又壯，但仍然保留了一定的可動性，團隊巧妙地運用合金材質的重量感和關節設計的靈活性，超巨型的膊甲、厚厚的小腿都無礙扭動，配合精密的連動機構，使得模型在擺動時更加自然流暢。比如擺埋身格鬥姿態、半跪射擊動作，又或是大字型擴張身體使出全彈發射，都夠輕鬆駕馭。不過因為機體真的極重，記者還是建議使用附送的地台支撐架去輔助，就玩得更安全。

頭部雙眼有LED燈，並在「頭刀」位置留空，換上透明紅色火焰刀特效件時，追加了一點點發光效果。

團隊巧妙地運用合金材質的重量感和關節設計的靈活性（鍾世傑 攝）

擺埋身格鬥姿態、半跪射擊動作，又或是大字型擴張身體使出全彈發射，都夠輕鬆駕馭（鍾世傑 攝）

豐富武裝更具連動效果

CCSTOYS古鐵全部武器都是附在雙手與膊頭上，配件數量上未必及得上同系列其他大背翼、又刀又槍的超級系萬能俠，不過就貴精不貴多，每一個部份都有連動機關，以及特殊效果配件去增加可玩性！例如強勁的肩部飛彈箱，可以按鍵彈開，並加上全彈發特特殊效果配件。

強勁的肩部飛彈箱，可以按鍵彈開，並加上全彈發特特殊效果配件。（鍾世傑 攝）

強勁的肩部飛彈箱，可以按鍵彈開，並加上全彈發特特殊效果配件。（鍾世傑 攝）

強勁的肩部飛彈箱，可以按鍵彈開，並加上全彈發特特殊效果配件。（鍾世傑 攝）

膊甲後的裝甲也可以打開（鍾世傑 攝）

膊裝內的可動翼也可以扭動角度。（鍾世傑 攝）

主武裝轉輪衝角玩法多

左手上的三連機槍（三連マシンキャノン）就可以做出打開槍身排出彈匣的效果；但重點終究是右手上的主武器「轉輪衝角」（リボルビング・バンカー，Revolving Bunker）！它可像左輪手槍一開打開轉輪彈倉，放入6粒金屬油塗裝的子彈；按動板機更能夠做出開槍、轉動輪盤彈倉的射擊效果。前銳的金屬尖刺也有手動發射伸長玩法，並配以雙層透明特效件。留意刺刀尖端真的非常鋒利，玩時要小心！

右手主武器「轉輪衝角」（リボルビング・バンカー，Revolving Bunker）（鍾世傑 攝）

它可像左輪手槍一開打開轉輪彈倉，放入6粒金屬油塗裝的子彈（鍾世傑 攝）

它可像左輪手槍一開打開轉輪彈倉，放入6粒金屬油塗裝的子彈（鍾世傑 攝）

按動板機更能夠做出開槍、轉動輪盤彈倉的射擊效果。前銳的金屬尖刺也有手動發射伸長玩法。（鍾世傑 攝）

配以雙層透明特效件。留意刺刀尖端真的非常鋒利，玩時要小心！（鍾世傑 攝）

左手上的三連機槍（三連マシンキャノン）就可以做出打開槍身排出彈匣的效果（鍾世傑 攝）

總評分：90分

優點：重量感十足．線條硬朗卻不失細心位

弱點：雙有前腕不時會自動滑出捍下來，另外關節非常之緊，但記者認為是好事，多玩幾次就能夠更輕鬆的擺甫士。

CCSToys 「鐵魄」系列《超級機器人大戰OG》古鐵 Alteisen （$1,780／精品玩具有售）

