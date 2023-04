CCSTOYS 鐵魄 Great Mazinkaiser 獨家開箱試玩(台譯 大魔神凱薩)|來自中國的CCSTOYS,短短3年已將「鐵魄系列」大比例合金可動機械人figure做得日本人也搶購,最新作帝皇凱撒 Great Mazinkaiser,正好跟同系列另一款Mazinger:「Mazinger Zero」來自同一部動畫,HashTech獨家提早取得了實物現貨(正式發售日為5月尾左右),馬上開箱睇睇3年後的這款帝皇凱撒進步了多少。



超重身金屬上色|高熱火焰LED燈勁型

Great Mazinkaiser 與Mazinger Zero 同樣來自《真鐵甲萬能俠ZERO vs 暗黑大將軍》,是由兜十藏之子兜劍造獨自開發的超級機器人Great Mazinger (鐵甲萬能俠 2跑),與飛翼Great Booster 合體後,2號本身擁有的4種魔神力,加上飛船上兩具光子力引擎,極限級進化後化為Great Mazinkaiser--超越偉大勇者的偉大皇帝,由於極難控制,只有駕駛技術優異的劍鐵也能夠駕馭,但最終仍不敵擁有因果律兵器的Mazinger Zero…順便可以回帶睇、CCSTOYS 鐵甲萬能俠Mazinger Zero 開箱報告

CCSTOYS Great Mazinkaiser 胸部高熱火焰放熱板和雙眼有LED燈(鍾世傑 攝)

+ 5

由CCSTOYS開發的鐵魄 Great Mazinkaiser,繼續系列手粗腳粗,全身合金製的優良傳統,全體機身施以極具厚重感多種金屬上色,胸部高熱火焰放熱板和雙眼有LED燈,供電就來自胸部的電箱,今次取消了Mazinger Zero的輕觸開關,不過就增加了「長著/漸變」的變化。

CCSTOYS Great Mazinkaiser 全體機身施以極具厚重感多種金屬上色(鍾世傑 攝)

CCSTOYS羅善巖合金試玩|《天元突破》螺旋王專用機好扭過山口式

新作無論在用料、細節、上色、可動、配件都比「Mazinger Zero」大幅進化,進化了的「金鷹號」戰機可變形合體,份量十足,連包裝都厚了將近1倍。

CCSTOYS Great Mazinkaiser 分量十足(鍾世傑 攝)

CCSTOYS Great Mazinkaiser包裝比Mazinger Zero 厚好多(鍾世傑 攝)

CCSTOYS真三一萬能俠開箱|高質國產合金 5個霸氣位超越BANDAI

手持/內置武裝勁多

萬能寶劍分為兩把細劍,以及一把300mm長的超巨型斬艦劍,胸部的高熱火焰放熱板其實可拆出來當回刀鏢用,figure備有可動指手掌及握劍手型,雙臂有拉出關節,擺玩二刀流、雙手舉過頭握劍、甚至玩玩「大長一刀流」姿勢都沒有問題。一雙前臂上的「鐵甲飛拳」尖刺相當利,更有另一組「更長更利」的換裝件,而膝頭哥可以換成一支超長的刺刀,影相真是型爆,留意不要給小朋友玩,大人自己都要小心掉在地上弄斷。

一雙前臂上的「鐵甲飛拳」尖刺相當利,更有另一組「更長更利」的換裝件。(鍾世傑 攝)

萬能寶劍分為兩把細劍,以及一把300mm長的超巨型斬艦劍。(鍾世傑 攝)

CCSTOYS黑真三一萬能俠開箱|重磅改版加裝大量新武器比原色更正

Thunder Break LED 必殺技特效燈

此外,figure加配有LED燈的超必殺技「Thunder Break」(サンダーブレーク)特效件,特效件本身還有6件小部份可自由拆裝變化,有排玩。而3款發光手掌是各自有獨立電池箱,不用換來換去,玩起來就是爽。

figure加配有LED燈的超必殺技「Thunder Break」(サンダーブレーク)特效件。(鍾世傑 攝)

figure加配有LED燈的超必殺技「Thunder Break」(サンダーブレーク)特效件。(鍾世傑 攝)

「金鷹號」除了有隻迷你版可以插入Great Mazinkaiser 頭頂變駕駛倉,還有一部巨型的進化版「金鷹號」戰機,可變形合體安裝在背部變成飛翼,它的雙翼可以拉長、摺曲,更能拉動機頭會連動機尾引擎噴射口張開。

巨型的進化版「金鷹號」戰機,可變形合體安裝在背部變成飛翼。(鍾世傑 攝)

鐵魄 Great Mazinkaiser總評 |90分

這款萬能凱撒,比起Mazinger Zero,2、3年間CCSTOYS真的成熟了很多,重量平衡亦做得比真三一好,上色更靚。有個缺點是它真的太重身,關節亦相應做的有點實。擺甫士要花多點力氣,而腰部的駁位好飲有點點受不住上身加背翼的重量,時不時都會軟腰。不過,$1750玩到那麼多東西,不似玩Metal Build又貴又要追加DLC裝備,抵玩。鐵魄 Great Mazinkaiser本身要5月中至尾才到貨,暫時仍然公開接受預訂,拎完消費券,可以考慮訂返隻。($1750 / animes-pro.com 預訂中)

這款萬能凱撒,比起Mazinger Zero,2、3年間CCSTOYS真的成熟了很多。(鍾世傑 攝)