CCSTOYS 鐵魄 Great Mazinkaiser 獨家開箱試玩（台譯 大魔神凱薩）｜來自中國的CCSTOYS，短短3年已將「鐵魄系列」大比例合金可動機械人figure做得日本人也搶購，最新作帝皇凱撒 Great Mazinkaiser，正好跟同系列另一款Mazinger：「Mazinger Zero」來自同一部動畫，HashTech獨家提早取得了實物現貨（正式發售日為5月尾左右），馬上開箱睇睇3年後的這款帝皇凱撒進步了多少。



超重身金屬上色｜高熱火焰LED燈勁型

Great Mazinkaiser 與Mazinger Zero 同樣來自《真鐵甲萬能俠ZERO vs 暗黑大將軍》，是由兜十藏之子兜劍造獨自開發的超級機器人Great Mazinger （鐵甲萬能俠 2跑），與飛翼Great Booster 合體後，2號本身擁有的4種魔神力，加上飛船上兩具光子力引擎，極限級進化後化為Great Mazinkaiser－－超越偉大勇者的偉大皇帝，由於極難控制，只有駕駛技術優異的劍鐵也能夠駕馭，但最終仍不敵擁有因果律兵器的Mazinger Zero…順便可以回帶睇、CCSTOYS 鐵甲萬能俠Mazinger Zero 開箱報告

CCSTOYS Great Mazinkaiser 胸部高熱火焰放熱板和雙眼有LED燈（鍾世傑 攝）

+ 5

由CCSTOYS開發的鐵魄 Great Mazinkaiser，繼續系列手粗腳粗，全身合金製的優良傳統，全體機身施以極具厚重感多種金屬上色，胸部高熱火焰放熱板和雙眼有LED燈，供電就來自胸部的電箱，今次取消了Mazinger Zero的輕觸開關，不過就增加了「長著／漸變」的變化。

CCSTOYS Great Mazinkaiser 全體機身施以極具厚重感多種金屬上色（鍾世傑 攝）

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新作無論在用料、細節、上色、可動、配件都比「Mazinger Zero」大幅進化，進化了的「金鷹號」戰機可變形合體，份量十足，連包裝都厚了將近1倍。

CCSTOYS Great Mazinkaiser 分量十足（鍾世傑 攝）

CCSTOYS Great Mazinkaiser包裝比Mazinger Zero 厚好多（鍾世傑 攝）

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手持／內置武裝勁多

萬能寶劍分為兩把細劍，以及一把300mm長的超巨型斬艦劍，胸部的高熱火焰放熱板其實可拆出來當回刀鏢用，figure備有可動指手掌及握劍手型，雙臂有拉出關節，擺玩二刀流、雙手舉過頭握劍、甚至玩玩「大長一刀流」姿勢都沒有問題。一雙前臂上的「鐵甲飛拳」尖刺相當利，更有另一組「更長更利」的換裝件，而膝頭哥可以換成一支超長的刺刀，影相真是型爆，留意不要給小朋友玩，大人自己都要小心掉在地上弄斷。

一雙前臂上的「鐵甲飛拳」尖刺相當利，更有另一組「更長更利」的換裝件。（鍾世傑 攝）

萬能寶劍分為兩把細劍，以及一把300mm長的超巨型斬艦劍。（鍾世傑 攝）

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Thunder Break LED 必殺技特效燈

此外，figure加配有LED燈的超必殺技「Thunder Break」（サンダーブレーク）特效件，特效件本身還有6件小部份可自由拆裝變化，有排玩。而3款發光手掌是各自有獨立電池箱，不用換來換去，玩起來就是爽。

figure加配有LED燈的超必殺技「Thunder Break」（サンダーブレーク）特效件。（鍾世傑 攝）

figure加配有LED燈的超必殺技「Thunder Break」（サンダーブレーク）特效件。（鍾世傑 攝）

「金鷹號」除了有隻迷你版可以插入Great Mazinkaiser 頭頂變駕駛倉，還有一部巨型的進化版「金鷹號」戰機，可變形合體安裝在背部變成飛翼，它的雙翼可以拉長、摺曲，更能拉動機頭會連動機尾引擎噴射口張開。

巨型的進化版「金鷹號」戰機，可變形合體安裝在背部變成飛翼。（鍾世傑 攝）

鐵魄 Great Mazinkaiser總評 ｜90分

這款萬能凱撒，比起Mazinger Zero，2、3年間CCSTOYS真的成熟了很多，重量平衡亦做得比真三一好，上色更靚。有個缺點是它真的太重身，關節亦相應做的有點實。擺甫士要花多點力氣，而腰部的駁位好飲有點點受不住上身加背翼的重量，時不時都會軟腰。不過，$1750玩到那麼多東西，不似玩Metal Build又貴又要追加DLC裝備，抵玩。鐵魄 Great Mazinkaiser本身要5月中至尾才到貨，暫時仍然公開接受預訂，拎完消費券，可以考慮訂返隻。（$1750 / animes-pro.com 預訂中）

這款萬能凱撒，比起Mazinger Zero，2、3年間CCSTOYS真的成熟了很多。（鍾世傑 攝）