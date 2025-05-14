PGU Nu高達模型｜PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 Nu Gundam 發表｜高達模型最新旗艦作｜開價6萬6千日圓網民嫌貴：何不買匠機｜為紀念高達誕生45語年，BANDAI SPIRITS公開Gunpla最強技術結晶：PGU（PERFECT GRADE UNLEASHED 第二彈作品：RX-93 ν高達（Nu Gundam），預計於 2026 年 01 月發售！但開6萬6000日圓（約$3,500港元)卻令不少人卻步，更多人就指熱門高達模型必定會被炒賣，分分鐘要5、6千蚊，打趣說不如直接買市價8至9千港元，但不用自行組裝的解體匠機版本。



RX-93 ν高達是地球聯邦軍新人類王牌駕駛員阿寶參與設計的專用機，於宇宙世紀 0093 年對抗馬沙發動的第二次新自護抗爭。此機採回歸簡約、耐用的設計理念，機身各處配備微型推進器，並引入「腦波傳導框體」技術，搭載可全方位攻擊的「浮游感應炮」，大幅提升機體強度、機動性及阿寶的新人類能力。而在戲外，因為簡潔流線的機身設計，亦受高達迷喜愛，推出過大量產品。

PERFECT GRADE UNLEASHED 系列以『GUNPLA EVOLUTION PROJECT』名義加入多項新技術如：可動、變形、簡易組裝、發光機構及極致精密再現，2020 年推出的第一彈「RX-78-2 高達」以多重新設計，搭配金屬成形色件、電鍍件及金屬加工桁架，更同梱包括漸變發光LED組件，締造了Gunpla的新標準。

PGU Nu高達模型最新旗艦作｜開價6萬6千日圓網民嫌貴：何不買匠機

PGU Nu高達模型最新旗艦作｜開價6萬6千日圓網民嫌貴：何不買匠機

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第二彈選擇了阿寶最終座機ν高達，作為承接第一彈PGU「RX-78-2 高達」別典意義，可見新作的外甲分件更多硬密，強度高的內骨架，可以筆挺地捧起 Nu高達最有特色的飛翔砲組件，現場展品更做出了半跪動作，證明此巨大模型睇得又扭得，令人期待 PGU 能否達到甚至超越以往的高度。

PGU Nu高達模型最新旗艦作｜開價6萬6千日圓網民嫌貴：何不買匠機

頭部：造型基於動畫設定稿，更可展開外裝甲露出機械結構。



頭部造型基於動畫設定稿，更可展開外裝甲露出機械結構。

肩部：裝甲設計與原作分別最大，以多階灰色調零件分件，裝甲還有轉動、滑動機構，以及可動噴射口，但有人認為是魔改風。



肩部以多階灰色調零件分件，裝甲還有轉動、滑動機構，以及可動噴射口

胸部：組件精密，可打開駕駛艙區塊，並具有多軸可動關節，做出如同人體的扭腰動作。



可打開駕駛艙區塊，並具有多軸可動關節，做出如同人體的扭腰動作。

雙臂：採用多軸可動設計，更有水平旋轉機構，能重現舊版模型經典封面圖上的手部動作，左臂還有能展開的光束劍掛架。



雙臂採用多軸可動設計，更有水平旋轉機構

手掌：五指全可動，更重現了0093年期機動戰士準備裝備指尖偽裝MS氣球發射口。（另附多種非可動指造型手）



手掌五指全可動

裙甲及髖部：就算在不可見的內部也做足機械造型，尤其髖部使用扣鎖設計，解鎖後能加強扭動角度。



裙甲及髖部就算在不可見的內部也做足機械造型

雙腿：使用裝甲滑移連動機構，外型滿分外亦確保可動範圍夠大。



雙腿：使用裝甲滑移連動機構，外型滿分外亦確保可動範圍夠大。

最後當然是Nu高達象徵的武器「浮遊飛翔砲」，使用了比匠機更精密的新設計，表面造型包括噴射口、散熱鰭片、發射口等細節。砲身內藏可收納的三組C字扣，台座亦附有支撐零件，長期也夠穩定。

Nu高達象徵的武器「浮遊飛翔砲」

Nu高達象徵的武器「浮遊飛翔砲」

網民：細節過多走國模路線

不過亦有網民彈PGU Nu高達只集中在追加大量細節，走向「細節過多」的中國產模型風格，卻沒再提及任何LED燈飾、金屬件等細節，擔心以上options part將分拆上市，埋單分分鐘要10萬日圓，難怪有人認為不如直接買解體匠機版本。 至於定價方面，由於Nu Gundam 本身設定已經比RX-78-2高4米，而且設計更複雜，比上代PGU貴是意料之內，但有網民亦未能接受定價貴了近4萬日圓的事實。

PG UNLEASHED 1/60 RX-93 νガンダム

參考售價：6萬6千日圓

發售日期：2026 年 01 月發售

商品規格：1/60 比例組裝模型

©創通・サンライズ

來源：BANDAI SPIRITS ホビー事業部