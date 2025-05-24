有冇人仲記得銅鑼灣世貿以前有個大型Namco機鋪？個場執咗之後CWB就少咗個動漫迷好去處。最近，世貿4樓竟然開咗返間Bandai Namco扭蛋樂園，入面有成162部扭蛋機，由男仔喜歡的高達、超人，以至Chiikawa、蠟筆小新、Pokemon都有得抽。



WWWTC Mall x Bandai 扭蛋專門店有超過162款不同款式扭蛋機，而且款式跟得好近日本，仲涵蓋各大人氣動漫IP，天氣咁熱真唔想四圍去，去商場嘆冷氣扭蛋就冇負擔啦（除咗個荷包）

+ 9

Gashapon Station @ 世貿中心 WWWTC

開放時間：每日10：00 至 22：00

地址：銅鑼灣世貿中心L4 13G舖

Gashapon Station @ 世貿中心 WWWTC

尖沙咀LCX初音未來電影版期間限定店

改篇自由人氣電子歌唱軟件角色初音未來手機音樂遊戲《世界計畫》的電影《劇場版 世界計畫崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》，IMAX版正在上映中，作品於2025 年 5 月 22 日至 6 月 22 日在尖沙咀海港城 LCX 開設期間限定店，除了大量角色紙板打卡位，仲有電影主題獨家商品，多款為香港店首發精品，比如多功能收納袋、精美文具套裝等，數量有限，售完即止！

文具套裝

15CM 大襟章

多功能收納袋

壓克力卡片與徽章盒

期間限定店禮品換購活動

珍藏限量盲抽鎖匙扣（共六款） : 單筆消費達 HK$200，加 HK$15 即換得一款神秘盲抽鎖匙扣；達 HK$300 免費獲贈一款，優惠可疊加，消費越高獎賞越豐盛，絕版收藏不容錯過！