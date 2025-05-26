Switch 2遊戲兼容｜1代舊game同手掣別賤賣！達2條件完美過渡新機｜Nintendo Switch 2 任天堂新主機將於6月5日發售，擁有Switch 1代，以及大量實體版／DL版遊戲的你，仲有一埋Joy-Con手掣跟Pro手掣，是否很擔心要賤賣舊game？其實Switch 2 有良好的向後兼容性，根據官方轉移指南，只要滿足兩個關鍵條件，絕大部份舊遊戲和資料都可以順利過渡到新主機。而舊手掣同樣可在Switch 2上使用。



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實體版遊戲最easy｜直接插入去即開game

Switch 2 主機幾乎99%完全兼容Switch 1代的遊戲卡帶，任天堂自家遊戲馬上可以兼容，而第3廠遊戲絕大部份可即插即玩，只有少量要等廠方完成一些微細的更新補完，一樣可在Switch 2上玩。至於遊戲進度儲蓄檔案及各種DLC封包，處理方法可以參考下面提及的DL版遊戲／機內儲放資料轉移方法進行。

「完整傳送」功能｜有2個必要條件

透過「完整傳送」功能，玩家可以將Nintendo Switch的儲存資料、各種設定、拍攝的遊戲畫面照片和兒童監護設定完整轉移到Nintendo Switch 2。下載版軟體的資料會在完整傳送完成後自動重新下載至新主機，但當中需要達到2個條件。

1. Nintendo Account登入

兩台主機（Nintendo Switch和Nintendo Switch 2）都需要至少一個已登入Nintendo Account的用戶。如果忘記密碼無法登入，需要先到Nintendo Account支援頁面解決登入問題。

兩台主機（Nintendo Switch和Nintendo Switch 2）都需要至少一個已登入Nintendo Account的用戶

2. 網路連接

使用「完整傳送」功能必須連接網路，事前需要完成主機的Wi-Fi設定。

舊遊戲相容性

Nintendo Switch 2可以遊玩持有的Nintendo Switch軟體，包括盒裝版和下載版遊戲。不過官方提醒，部分軟體的玩法將受到限制或不支援。但相反的是，部分Nintendo Switch軟體將透過免費更新，在Nintendo Switch 2上獲得更佳體驗，包括更漂亮的遊戲畫面和支援「遊戲分享」等新功能。

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薩爾達傳說玩高清要加錢

不過要留意有一些大作如《薩爾達傳說：荒野之息》《薩爾達傳說：王國之淚》，你可以照舊在新機玩舊版game；但如果想享受額外的高清畫質及更流暢的畫面，除要擁有舊game外，需要另外再購買一種「Switch 2 Edition」附加檔案。

舊手掣都唔好掉！

Nintendo Switch Online：已加入的付費服務可以在Nintendo Switch 2繼續使用，還新增GameCube經典遊戲和「遊戲聊天」功能。另外，舊版Pro控制器和Joy-Con其實一樣支援NS2主機，但就不保證支持新遊戲內的主部功能（比如mouse mode滑鼠模式）