《黑神話：悟空》Xbox版8月20日登陸 預售與首次打折安排在這天
撰文：快科技
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今日，《黑神話：悟空》官微宣佈，遊戲將於8月20日正式登陸Xbox Series X|S。6月18日0時起，玩家可通過各地區的微軟商店預購遊戲。此外，《黑神話：悟空》PS5國行版也將於6月18日正式發售。
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除數字版外，實體版有徽章版和鐵盒版兩種規格，將於618同步上架各大電商平台及線下實體店。
值得一提的是，《黑神話：悟空》數字版即將開啟第一次全平台打折活動，全部八折。
具體打折時間如下：
PS Store： 6月18日0時-7月3日0時。
微軟商店（預售折扣）：6月18日0時-7月11日0時。
PC平台（Steam、WeGame、Epic）：6月20日1時-7月11日1時。
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