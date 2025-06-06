《黑神話：悟空》Xbox版8月20日登陸　預售與首次打折安排在這天

今日，《黑神話：悟空》官微宣佈，遊戲將於8月20日正式登陸Xbox Series X|S。6月18日0時起，玩家可通過各地區的微軟商店預購遊戲。此外，《黑神話：悟空》PS5國行版也將於6月18日正式發售。



《黑神話：悟空》（heishenhua）

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除數字版外，實體版有徽章版和鐵盒版兩種規格，將於618同步上架各大電商平台及線下實體店。

值得一提的是，《黑神話：悟空》數字版即將開啟第一次全平台打折活動，全部八折。

《黑神話：悟空》（X@Black Myth: Wukong）

具體打折時間如下：

PS Store： 6月18日0時-7月3日0時。

微軟商店（預售折扣）：6月18日0時-7月11日0時。

PC平台（Steam、WeGame、Epic）：6月20日1時-7月11日1時。



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