61歲小島秀夫有隻裝滿遊戲創意USB　直言過世後讓團隊可繼續使用

面對生命有限的體悟，61 歲的遊戲製作大師小島秀夫決定將腦海中的創意想法保存下來，希望小島製作團隊能在他離世後依循這些概念持續創作，而非僅管理現有 IP。這項決定源於他在新冠疫情期間的重病經歷，讓他重新思考生命與創作生涯。



小島秀夫自曝有「裝滿遊戲創意」的 USB！坦言「過世後讓團隊繼續使用創作！」

知名遊戲製作人小島秀夫近期接受英國電子遊戲雜誌《Edge》採訪時透露，他已將所有遊戲創意集結成「遺囑」，存放在一個隨身碟中並交給助理保管。這項決定源於他在新冠疫情期間確診後，對生命和創作生涯產生的全新思考。

「我將所有創意存在隨身碟並交給助理，有點像遺囑。或許他們能在我離開後繼續創作。」

小島秀夫表示，

「我很擔心，小島製作在我離開後會怎樣？我不希望他們只管理現有 IP。」

現年 61 歲的小島秀夫坦言，新冠期間的重病經歷對他的影響遠大於剛過的 60 歲生日。「我那時症狀嚴重，還眼睛開刀。之前我從不覺得自己老了，沒感覺年齡變大，以為我能終生創作。但生病後，我無法創作任何東西，又看到許多人過世，讓我面對死亡的現實。」他反思道：

「我還有多少年能製作遊戲或電影？可能只有十年吧？」

小島秀夫（Kojima_Hideo@X）

儘管已安排好「身後事」，但小島秀夫並無意近期退休。相較於「瑪利歐之父」宮本茂(72 歲)或《文明帝國》系列創作者席德梅爾（71 歲）等遊戲界傳奇人物，他仍算年輕。

目前，他同時進行多個專案的開發，包括 Sony 的動作諜報遊戲《Physint》、Xbox 平台《OD》及《死亡擱淺 2》。 除了「遺囑隨身碟」外，小島秀夫還分享了幾個獨特的遊戲概念，包括一款記憶遊戲（主角會因玩家長時間不玩而逐漸忘記重要資訊和能力）、跨越整個人生的遊戲，以及關於釀造葡萄酒或製作起司的遊戲等創意。

死亡擱淺 2《Death Stranding 2: On the Beach》

透過這些概念的保存，小島秀夫希望自己的創意能夠超越生命的界限，在未來繼續影響遊戲界。

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