任天堂Switch 2新卡片盒亮相　尺寸大小不變但有1明顯區別免混淆

任天堂即將推出的新一代主機 Switch 2 預計於 6 月 5 日在日本、美國等地區首波開賣，台灣玩家則需等待至第三季才能入手。隨著發售日期接近，更多周邊配件細節陸續曝光，其中遊戲卡片盒的全新設計引起玩家關注。



Nintendo Switch 2 遊戲卡片盒曝光！「這一設計」避免消費者遭詐騙混淆風險！

任天堂Switch 2新卡片盒（nintendo）

根據外媒《Nintendo Life》報導，Switch 2 遊戲卡片盒將採用嶄新的紅色盒身設計，並保留些微透明質感，與初代 Switch 透明盒身形成明顯區隔。新款卡片盒在視覺設計上也有明顯變化，封面上方將印有 Switch 2 標誌，下方為遊戲主視覺，而圖案設計還會延伸至盒子側邊，增添整體美感。

部分已購入的遊戲，可在Switch 2裏帶來升級體驗。（nintendo）

已宣布會在Switch 2推出的遊戲：

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值得注意的是，Switch 2 遊戲卡片盒整體尺寸將與初代 Switch 保持一致，這不僅方便玩家收納，也能有效區分兩代產品，避免消費者遭遇混淆詐騙的風險。而在盒內設計方面，先前被移除的遊戲手冊支架將重新回歸，遊戲卡片支架則維持在盒子底部位置。 任天堂官方已在「Nintendo Today！」節目中展示了《瑪利歐賽車世界》的遊戲盒渲染圖，讓玩家提前一睹新設計風格。

Switch 2 遊戲卡片盒整體尺寸將與初代 Switch 保持一致（nintendo）

Switch 2 的實體遊戲卡片盒將與主機同步於下個月正式亮相，台灣地區則預計在 7 月至 9 月期間上市，讓玩家引頸期盼。這次的設計變更不僅體現了任天堂對產品細節的重視，也為玩家帶來全新的收藏體驗。

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