Xbox掌機開發暫停　Steam OS挑戰Windows霸權　微軟靠兩方法反擊

由於Steam OS威脅到Windows掌機的前景，微軟調整了項目優先級，近期工作重點改為加緊適配第三方OEM設備。



xbox掌機？（x）

之前人們預期能在COMPUTEX電腦展見到華碩負責代工的Xbox掌機，但這款設備在軟件方面還有大量工作要做，Xbox與Windows團隊正下大力氣提升系統體驗，該設備預計會在年底前面市。

人們將搭載Steam OS的聯想Legion Go S與其Windows版本兄弟同台比試，發現這兩套操作系統在相同硬件環境下的表現可謂涇渭分明：SteamOS的遊戲性能較Windows高5%-10%，續航能力高50%-100%，睡眠及喚醒的可靠性更是秒殺後者。

評論人士指出，Windows後台運行着大量與掌機無關的進程，睡眠與電源管理更是老大難問題，即便在Arm平台也存在後台跑電現象。聯想Legion Go S是首批預裝Steam OS的大廠掌機，扯下了Windows的遮羞布，除非微軟能徹底改造Windows，否則OEM廠商集體預裝SteamOS是迫在眉睫的威脅。

不少遊戲在Steam OS運行，比Windows更流暢（x）

微軟將於下月8號舉辦Xbox Showcase活動，公司會不會展示改造後的掌機版Windows，大家正拭目以待。目前公司手上最大的王牌是Game Pass，這是Steam OS無論無何也無法企及的，而且微軟還在研發下一代Xbox雲遊戲，據說性能接近目前的業界王者NVIDIA GeForce Now。

GeForce Now現已有Steam OS原生程序，測試結果令人振奮：

GeForce Now不僅在掌機平台表現出色，更可以接入客廳的4K電視，畫面質量令PS5 Pro也相形見絀。而且更令人鼓舞的是，不僅玩家從此不必擔心遊戲的硬件需求，掌機的續航水平也得到大幅提升（因為負載很輕）。

根據The Verge編輯實測，Steam Deck OLED運行本地版遠征33只能維持最多兩個小時，而且還要忍受低畫質的摧殘；運行GeForce Now雲版遠征則輕鬆達成7-8小時續航，功耗低於7瓦，僅高於系統閒置功耗。

現在的問題是，如果玩家對延遲有嚴格要求，光纖寬帶以及高速無線路由器必不可少，想在公共Wi-Fi環境下獲得良好遊戲體驗並不現實——可能會有人去嘗試5G蜂窩網絡，如果信號滿格倒是可以一試，而且距離5G信號塔越近越好，尋找信號塔的同時也在尋找青春。

圖為Verizon 5G環境下的畫面，此時信號有四格

另一個問題是，即便強如老黃也無法控制GeForce Now的遊戲陣容，他只能以月費分成的方式引誘遊戲發行商。GeForce Now頂級套餐的收費標準是每月20美元，The Verge編輯的Steam遊戲庫擁有457款遊戲，其中165款支持GeForce Now——也就是說，這165款遊戲的發行商會得到老黃的月費分成，進而允許後者在服務器端加載自家遊戲。

稍具野心的大發行商都不為所動，要麼它不在乎，要麼它有自己的雲遊戲業務。因此，GeForce Now沒有索尼發行的遊戲，沒有R星大作，微軟與EA的遊戲也難得一見。用戶更無法預測哪些遊戲會加入GeForce Now，哪些遊戲將來會從GeForce Now陣容中消失。

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