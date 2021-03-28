撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-28 09:00

Switch／PS4《Cotton Reboot！》限定版開箱，5個機迷值得入手理由！已有30年歷史的經典射擊遊戲系統作《Cotton》（港譯：綿花小仙女），與上集相隔近廿年後終於在PS4、Switch上推出重製版本《Cotton Reboot！》。早前記者將Switch限定版入手，港行版本只需約500蚊就買到，究竟值不值得買呢？

以可愛小魔女為主角的《Cotton》橫向射擊系列，不要以為只是一款單純賣萌的遊戲，更是一款有點難度的硬派射擊遊戲，充滿挑戰性。最近於Switch及PS4推出《Cotton Reboot！》，以最元祖1991年推出的版本重新製作，同時推出遊戲限定版。大大盒的限定版究竟有什麼吸引之處？單單5個賣點已經值得機迷擁有。

Switch《Cotton Reboot！》限定版開箱！（攝影：龔嘉盛）

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