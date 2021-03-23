撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-23 16:23

網紅們為了「呃Like」可以有幾盡？攀山涉水在所難免，要在眾多照片中突圍而出，當然要標奇立異，有多怪得多怪！好像早前興起到Uniqlo穿小童裝打卡，令當地Uniqlo從此禁止成人試穿童裝，引起很大牽連。這些網紅的創意打卡照有時令人太尷尬而不忍直視，甚至因為罔顧他人而發生意外。

網民打卡成癮，只要有網紅曾經做過，網民就會一窩蜂仿效。去Uniqlo穿小童裝打卡成內地網紅的新熱潮，網紅利用細碼衣服來展示自己「迫爆」的身材，看到網民「眼突突」。除了穿小童裝，近日網紅又興起用煲蓋蓋頭模仿太空人拍照，網民都笑說，不知道是有創意還是無聊。下面5大網紅拍的「騎呢」照，你覺得哪幅睇到最尷尬？

👇🏻👇🏻5大騎呢行為，網紅們為「呃Like」可以去幾盡？【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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同場加映：內地女主播1對50聊天騙過百萬打賞 公安揭真身 網民：拳頭硬了

網絡騙案無處不在，即使在網上直播親眼看到的直播主也未必是真！近日內地央視揭發有詐騙集團以美女直播主為名，詐騙粉絲過百萬元，最慘的是，公安揭鏡頭前的所有美女，全部都是假象，背後全為同一人，當網民見到幕後主使的真面目後，大呼「拳頭也硬了」。

👇👇內地詐騙集團美女主播真身其實是誰？【點圖放大】👇👇👇

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同場加映：影相手殘必備 Ulike/Poze造型/SOVS2 3大攝影App教你擺好Pose

明明知道香港地有好多拍拖打卡熱點，可惜次次想影相「呃like」留念，就不知怎樣擺Pose，男友又有點手殘，影到自己又肥又矮，心裡又不好意思說出來！你是傻豬來的嗎？其實只要下載「Ulike」 、「Poze造型」 「SOVS2」 這3個免費影相App，不用1分鐘就擺出韓國熱門情侶、女神Pose，調校男友手殘症！

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學識點玩影相APP，同另一半影靚相啦！瀏覽全文：影相手殘必備 Ulike/Poze造型/SOVS2 3大攝影App教你擺好Pose