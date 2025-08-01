專訪Silent Hill f製作團隊｜獨特日式恐怖美學與革新遊戲機制

專訪Silent Hill f製作團隊｜早前記者有幸應邀前往日本 Konami esports 銀座 Studio，參予《SILENT HILL f》媒體試玩會，親身試玩了備受期待的生存恐怖大作《沉默之丘f（SILENT HILL f）》遊戲，並與核心製作團隊進行了深度訪談。這款以 1960 年代日本為背景的全新《沉默之丘（SILENT HILL）》作品，展現了其獨特的日式恐怖美學與革新的遊戲機制。



記者應邀前往日本 Konami esports 銀座 Studio，參予《SILENT HILL f》媒體試玩會

作為《沉默之丘》系列的全新作品，《SILENT HILL f》無疑成為了今年最受期待的心理恐怖遊戲之一。此次有幸能夠親赴日本東京，深度試玩遊戲並專訪製作團隊，讓我們一睹這款作品背後的獨特創意。

與多個國家的媒體記者一同試玩《SILENT HILL f》

故事背景就在昭和年代的日本小鎮

NeoBards Game Producer「Albert Lee」、 NeoBards Game Director「承圃楊」、SILENT HILL Producer岡本基、編劇「龍騎士07」、作曲家「山岡晃」

昭和時代的詭譎美學與廣闊舞台

《沉默之丘f（SILENT HILL f）》的故事舞台，大膽地從系列慣常的美國小鎮，轉移至了 1960 年代的日本鄉村。在 4K 高畫質的呈現下，遊戲中的「戎之丘」山間小村，其古樸的木屋、蜿蜒的石徑以及被濃霧籠罩的山林，都完美契合了《沉默之丘》系列一貫的陰森詭異氛圍。遊戲的初期探索區域「戎之丘」山間小村，其設計廣闊且細節豐富，環境深邃，為玩家提供了超出預期的探索體驗。

一位身著水手服的女子高中生「深水雛子」

主角深水雛子，一位身著水手服的女子高中生，在充滿血腥與怪誕的異世界中奮力求生。這種純潔與暴力的強烈反差，為遊戲帶來了獨特的視覺衝擊力。製作團隊在訪談中提及，這種設計旨在探索當事物變得過於完美和美麗時所產生的深層不安，這正是《沉默之丘f（SILENT HILL f）》所追求的「在恐怖中尋找美」的核心概念。

問及為何選擇將故事背景設定在1960年代的日本，編劇竜騎士07表示，這個時代正好處於現代和過去之間的過渡期。相比現代世界已無太多想像空間，1960年代卻又保有一定的親切感與想像力。而且，這個特定年代的社會結構也與本作的主題息息相關。

「在1960年代的日本，家父長制影響依舊深重，女性通常處於被動地位。但主角雛子卻被刻畫成一位能夠勇敢面對社會壓力的女性角色。」竜騎士07說道。透過這種反差，遊戲試圖探討「恐怖與美」這一核心概念。

從美到恐怖的轉換

提到「恐怖中的美」這一貫穿全作的理念，製作人岡本基解釋道，這樣的融合正是這款《SILENT HILL》新作的獨特之處。他表示，最初團隊還沒有完全確定遊戲的概念，但在Kera加入後，大家終於達成了共識。「遊戲中大量採用了花卉元素，這既突出了本作的和風美學，同時也暗示了這份美麗背後潛藏的恐怖。」岡本基說，整個創作過程都在強化這種從美到恐怖的轉換。

遊戲中大量採用了花卉元素，這既突出了本作的和風美學

緊張感的營造

除了視覺和敘事方面的刻畫，《SILENT HILL f》在玩法設計上也有一些獨特之處。NeoBards Entertainment的遊戲總監Al Yang（承圃楊）表示，他們致力於營造一種持續的緊張感。「恐怖的本質在於不確定性，當人不知道自己的生命何時會結束時，就會產生強烈的恐慌感。」承圃楊指出，為此他們在戰鬥系統中引入了武器耐久度、體力與耐力等機制，要求玩家時刻謹慎應對。同時還加入了「閃避」和「奮力一擊」等動作，以維持遊戲的平衡。通過這些設計，承圃楊希望能讓玩家時刻保持警惕，感受到生死攸關的緊張刺激。

今代雛子只會用近身武器戰鬥，刺激性大增。

融合日本文化元素

談及在構建遊戲世界時是否參考了日本的民間傳說或古典文學，岡本基表示，雖然確實有涉及相關研究，但難以指出具體的借鑒對象。他表示，更多是試圖融合日本獨有的文化氛圍，以及人們對於超自然現象的想像。此外，針對遊戲難度設計，製作團隊表示除了普通模式外，通關一次後還將解鎖更高難度，以滿足不同玩家的需求。而且製作團隊更透露，以往SILENT HILL標誌性的「UFO」ending亦會在今集遊戲保留，究竟如何完成這些不同ending的條件？期待遊戲正式推出！

昭和年代的學校，感覺特別陰森。

總括而言，《SILENT HILL f》正是以日本獨有的美學和文化為根基，再配合緊張刺激的玩法設計，為恐怖遊戲愛好者呈現一場全新的視聽盛宴。相信這款作品必定會成為年度最值得期待的恐怖力作之一。預計於 2025 年 9 月 25 日正式發售的《沉默之丘f》，將為全球恐怖遊戲愛好者帶來一場獨特的日式恐怖體驗，並有望在《沉默之丘》系列的歷史上，開啟嶄新篇章。