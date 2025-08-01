Silent Hill f直擊東京試玩會｜沉默之丘恐怖新章+更刺激近身戰鬥

Silent Hill f 直擊東京試玩會！沉默之丘恐怖新章+更刺激近身戰鬥｜早前記者應邀前往日本 Konami 東京esport銀座Studio，親身試玩了備受期待的生存恐怖大作《Silent Hill f（沉默之丘f）》完全版遊戲。多個小時的沉浸式體驗中，這款以 1960 年代日本為背景的全新《沉默之丘》作品，展現了其獨特的日式恐怖美學與革新的遊戲機制，帶來了遠超預期的震撼感受。遊戲全程採用日文語音搭配中文字幕，讓玩家能更深入地感受其原汁原味的氛圍與細膩的敘事。



早前於東京Konami esports 銀座 Studio舉行全球媒體試玩會。

昭和時代的詭譎美學與廣闊舞台

《Silent Hill f》將故事舞台從系列慣常的美國小鎮，轉移至了昭和時代的日本鄉村。這項大膽的設定，在遊戲中得到了淋漓盡致的體現。記者在試玩初期，便在「戎之丘」這座山間小村中展開冒險，僅僅是探索這個區域，便已耗費了大量時間，其廣闊程度遠超想像。遊戲以 4K 高畫質細膩呈現了古老日本的風貌，無論是古樸的木屋、蜿蜒的小徑，抑或是被濃霧籠罩的山林，都完美契合了《Silent Hill》系列一貫的陰森詭異氛圍。這種將日本傳統建築與自然景觀融入恐怖敘事的設計，為遊戲增添了獨特的視覺張力與文化深度，令人印象深刻。

在試玩會現場有多尊「木偶怪」

少女水手服與暴力美學的衝擊

今次《Silent Hill f》以女子高中生「深水雛子」作為主角，這本身就是一個極具視覺衝擊力的設定。雛子身著水手服，在充滿血腥與怪誕的異世界中奮力求生，這種純潔與暴力的反差美學，不禁令人聯想到昆汀·塔倫提諾導演的經典電影《標殺令》（Kill Bill）。這種獨特的角色形象與背景設定，不僅為遊戲帶來了新鮮感，更在視覺上營造出強烈的對比，讓玩家在感受恐怖的同時，也能體驗到一種另類的藝術美感。

女主角深水雛子（官方圖片）

「魂系」影子下的迴避反擊新體驗

由於遊戲背景設定在古舊日本，戰鬥風格與以往的《沉默之丘》作品有了顯著的不同。玩家不再能依賴槍械等遠距離攻擊方式，而是必須以刀劍、水喉通等近身武器進行戰鬥。這使得遊戲的戰鬥體驗更加直接與殘酷。此外，主角深水雛子需要大量利用「迴避」與「反擊」的技巧來應對敵人。這種強調精準操作和時機判斷的戰鬥模式，加上敵人數量眾多且攻擊性強，讓筆者在短短數小時內便經歷了多達三至四場 Boss 戰，戰鬥的頻繁程度與強度，都遠超系列以往作品。這種偏向「魂系」遊戲的戰鬥操作感，為《沉默之丘f》注入了新的活力，使得戰鬥不再是單純的逃避或敷衍，而是需要玩家投入策略與技巧的關鍵環節。

當看到敵人攻擊一瞬間，按下攻擊可作必殺反擊。（官方影片截圖）

武器耐久度的戰術意義與戰鬥取捨

在遊謝中，武器具有一定的耐久度，這為戰鬥系統增添了額外的策略層面。玩家在戰鬥過程中必須時刻留意武器的損耗情況，避免其耐久度耗盡而消失。這意味著玩家需要仔細權衡每一場戰鬥的必要性，盡量避免「不必要」的衝突，以保留珍貴的武器資源應對更為嚴峻的挑戰。這種設計不僅增加了遊戲的真實感，也迫使玩家在面對敵人時，不僅要考慮如何擊敗對方，還要思考如何以最有效率的方式消耗資源，進一步提升了遊戲的策略深度。

小心不同武器的耐久度，盡量避免不必要的戰鬥。（官方影片截圖）

巧妙佈局的日式謎題與「霧之鎮」的迷途

解謎一直是系列的核心元素之一，在《Silent Hill f》中亦不例外。筆者在多個小時的試玩體驗中，感覺解謎的難度並不算太高，大部分謎題只需多加留意機關附近的提示，便不難完成破解。這些謎題巧妙地融入了日本文化元素，使得解謎過程充滿了地域特色。然而，有一個特定區域讓筆者耗費了大量時間，那便是當雛子進入「霧之鎮」時，需要找尋出路。這個環節耗費了筆者將近一個小時來尋找線索，過程中感覺有些重複與麻煩，但這也恰恰體現了系列在營造迷失感與壓迫感方面的功力。

進入學校內時，更可以感受到陰森的氣氛。（官方影片截圖）

現實與闇之世界的交錯：故事核心的神秘引導者

《Silent Hill f》的故事延續了系列經典的設定，主角深水雛子將穿梭於現實世界與「闇之世界」（或稱裡世界、黑暗神社）之間。兩個世界的武器種類與戰鬥風格亦有所不同，這要求玩家不斷適應並掌握新的戰鬥技巧。這種雙重世界的設定，不僅豐富了遊戲的探索體驗，也為敘事提供了更多層次。在遊戲過程中，一位神秘的「面具男」頻繁出現，似乎在引導著主角，他的身份與目的，顯然是推動故事發展的關鍵人物，為遊戲增添了濃厚的懸疑色彩，讓玩家對其背景與故事走向充滿好奇。

多個Boss戰難度不低，頗考玩家反應。（官方圖片）

道具收集與「御守」的戰力提升

在廣闊地圖中，玩家可以找到許多不同的食物與道具。這些物品不僅可以用來回復主角的體力，更可以作為供奉神明的祭品，以換取「御守」。這些「御守」能夠為主角提供各種戰力提升，例如增加攻擊力、防禦力或提供特殊效果。這種資源管理與成長系統的結合，鼓勵玩家積極探索環境，收集物品，並根據戰鬥需求合理分配資源，為遊戲的深度增添了更多可能性。

（官方圖片）

遊戲主軸的引導：學校的未知恐怖

在約5小時的試玩過程中，從「戎之丘」的冒險，一路推進至遊戲中的學校場景。進入學校後，筆者立刻感受到一種熟悉的壓迫感，這不禁讓人聯想到以往《沉默之丘》系列中醫院場景所帶來的經典恐怖體驗。學校作為一個充滿集體記憶與潛在陰影的場所，預示著遊戲將在此展開更為核心且令人心跳加速的主軸劇情。這種巧妙的場景轉換與氛圍營造，無疑讓筆者對《Silent Hill f》後續的發展充滿了期待。

（記者遊戲全程採用日文語音搭配中文字幕。）

單單在戎之丘內逃亡，就已經玩至少幾個小時。（官方影片截圖）

總體而言，《Silent Hill f（沉默之丘 f）》在繼承系列經典恐怖精髓的同時，大膽融入了日本文化元素與創新的戰鬥機制，為玩家帶來了耳目一新的生存恐怖體驗。從昭和時代的詭譎美學到「魂系」風格的近身戰鬥，再到雙重世界的謎題探索與資源管理，這款完全版遊戲展現了其作為《沉默之丘》系列新篇章的潛力與野心。相信遊戲正式發售時，將會為各位恐怖遊戲愛好者帶來一場難忘的日式恐怖盛宴。

