《涼宮春日》36歲平野綾宣佈結婚 嫁大10歲《幪面超人》谷口賢志
撰文：中天新聞網
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過去曾為動畫《涼宮春日的憂鬱》配音的日本女演員、聲優平野綾，3日與曾演出《幪面超人Amazons》鷹山仁的演員谷口賢志共同發表了結婚聲明。
平野綾與谷口賢志3日分別在個人X與IG（Instagram）上PO出兩人的結婚喜訊，並表示他們：「將作為一名表演者更加努力邁進，以後也請大家多多指教。雖說年初發生了許多令人心痛的事情，我們向大家致以誠摯的慰問，哪怕是微薄之力，也想盡最大努力去完成我們能做的事情。衷心祝願大家身體健康、幸福美滿。」
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童星出身的平野綾為日本知名的演員及聲優，2006年為《涼宮春日的憂鬱》的主角配音後爆紅，之後也曾為《死亡筆記本》彌海砂、《NANA》芹澤蕾拉、《只想告訴你》胡桃澤梅、《銀魂》今井信女、《寄生獸》米奇、《幸運☆星》泉此方等角色配音，並參與過多部電視劇及舞台劇的演出。
而現年46歲的谷口賢志，過去曾演出《幪面超人Amazons》、《超人帝卡》等；2023年他在舞台劇版《鏈鋸人》飾演岸邊，平野綾則飾演「真紀真」。如今兩人因戲結緣成為夫妻，則被許多日本網友笑稱是「鏈鋸人婚」。
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