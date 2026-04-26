多啦A夢紙本漫畫走入歷史　雜誌連載迎最終回　粉絲淚別一個時代

日本國民級漫畫《多啦A夢》再度迎來一個階段性的告別。由藤子・F・不二雄創作的經典作品，其於《快樂快樂月刊》（月刊コロコロコミック）上進行的「藤子・F・不二雄名作劇場《多啦A夢》」再連載企劃，已於2026年4月15日發售號中正式迎來最終回，為這段陪伴讀者多年的刊載畫下句點。



紙本《多啦A夢》走入歷史

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根據雜誌內容顯示，本次最終回選用的是單行本第31卷收錄的經典篇章〈時門で長～～い一日〉。在漫畫最後一頁中，官方以簡短卻充滿情感的文字向讀者致意：

本作將於本期畫下最終回，長期以來的支持，誠摯感謝。

值得一提的是，此次結束的並非原作本身，而是經典作品的「再收錄連載」。自推出以來，該企劃讓新世代讀者能透過《快樂快樂月刊》重新接觸《多啦A夢》的經典篇章，也讓許多老讀者再次回味童年記憶。

此次於《快樂快樂月刊》連載劃下句點，也象徵著《多啦A夢》紙本漫畫在雜誌上的刊載正式走入歷史。不過，這並不代表作品的終結，未來觀眾依然可以透過電視動畫與固定推出的劇場版，持續見證多啦A夢與大雄的日常冒險。

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